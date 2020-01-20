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      Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку

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      Зеленський назвав умову своєї відставки з поста президента / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський заявив, що має на меті побороти корупцію в Україні. Проте якщо б його самого звинуватили у справжній корупції – він готовий скласти свої повноваження.

      Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Times of Israel відповідаючи на питання, щоб він робив, якби його звинуватили в корупції. Журналісти навели приклад прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якому висунули офіційні звинувачення у корупції та хабарництві.

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      Якби мене звинуватили в якійсь справжній корупції – пред'явили не політичні звинувачення, а щось, що дійсно було – тоді, відповідно до Конституції, мені довелося б піти у відставку,
      – сказав Зеленський.

      Він додав, що на посаді президента України планує боротися з корупцією в країні, але це тривалий процес.

      Глава держави нагадав, що наразі в Україні проходить реформа прокуратури – були звільнені декілька тисяч прокурорів, а сотні повинні пройти повторну кваліфікацію. На черзі – реформування служб безпеки, щодо яких Верховна Рада приймає закони.

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      Також президент розповів про проблеми в судовій системі України і нагадав про початок роботи Вищого антикорупційного суду.

      Ми призначили нового керівника Державного бюро розслідувань, і вона реформує ієрархію. Ми запровадили Антикорупційний суд у вересні. З цим багато проблем, як і з усім судовим процесом в Україні. Це довга битва. Але, коли у нас будуть сильні ці інститути, ми припинимо всю корупцію,
      – наголосив Зеленський.

      До слова, з 1 січня в Україні набув чинності закон про корупцію. У ньому йдеться про захист для викривачів корупції – держава гарантує їм анонісність та право на безоплатну правову допомогу. Також ці люди можуть отримати винагороду в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків копуціонером. Нині такий максимум становитиме 14 мільйонів 169 тисяч гривень.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Корупція Біньямін Нетаньяху Реформи
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