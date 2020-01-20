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      Зеленский назвал условие, при котором может уйти в отставку

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      Зеленский назвал условие своей отставки с поста президента / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский заявил, что его целью является побороть коррупцию в Украине. Однако если бы его самого обвинили в настоящей коррупции – он готов сложить свои полномочия.

      Об этом Зеленский сказал в интервью The Times of Israel отвечая на вопрос, чтобы он делал, если бы его обвинили в коррупции. Журналисты привели пример премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которому предъявлены официальные обвинения в коррупции и взяточничестве.

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      Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что действительно было – тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку,
      – сказал Зеленский.

      Он добавил, что на посту президента Украины планирует бороться с коррупцией в стране, но это длительный процесс.

      Глава государства напомнил, что сейчас в Украине проходит реформа прокуратуры – были уволены несколько тысяч прокуроров, а сотни должны пройти повторную квалификацию. На очереди – реформирование служб безопасности, по которым Верховная Рада принимает законы.

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      Также президент рассказал о проблемах в судебной системе Украины и напомнил о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

      Мы назначили нового руководителя Государственного бюро расследований, и она реформирует иерархию. Мы ввели Антикоррупционный суд в сентябре. С этим много проблем, как и со всем судебным процессом в Украине. Это длинная битва. Но, когда у нас будут сильные эти институты, мы прекратим всю коррупцию,
      – отметил Зеленский.

      К слову, с 1 января в Украине вступил в силу закон о коррупции. В нем говорится о защите для обличителей коррупции – государство гарантирует им анонимность и право на бесплатную правовую помощь. Также эти люди могут получить вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенного государству ущерба копуционером. Сейчас такой максимум составит 14 миллионов 169 тысяч гривен.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Президент Украины Коррупция Реформы Биньямин Нетаньяху
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