Перші кроки та серйозні провали Зеленського у судовій реформі: приклади

У 2019 році через провал судової реформи рівень довіри до наших судів став найменшим серед усіх державних органів. І це дуже погано, бо жодна держава не має перспектив стати успішною та заможною без справедливого судочинства, до якого є довіра суспільства та інвесторів.

Головні провали у 2019 році

Головною причиною провалу попередньої судової реформи стали органи, які її реалізовували – Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія.

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Більшість їх складу – це судді, які обираються самими суддями. Вони є точною копією наших судів і в основному складаються з осіб з сумнівною репутацією та повною залежністю від влади чи суддівських кланів. Тому для справжньої реформи першочергово необхідно було перезавантажити ці органи та змінити принципи їх формування.



Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія стали розчаруванням у 2019 році

Закон Зеленського передбачає формування нової Кваліфікаційної комісії за участі міжнародників, але повне збереження та навіть посилення чинної Вищої ради правосуддя. І це величезна помилка, яка вже далась взнаки.

Наприкінці 2019 року Рада максимально доклалась, щоб заблокувати усі позитиви реформи Зеленського.

Вища рада правосуддя

Отже, ключовим завданням влади у цьому році є повне перезавантаження Вищої ради правосуддя. Нова ВРП має бути справді незалежною від влади та суддівських кланів і складатись з осіб, у компетентності та доброчесності яких немає сумнівів.

Що відомо про Вищу раду правосуддя?Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди. Вища рада правосуддя складається з 30 членів, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вишів, президент, Верховна Рада, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою.

Для цього нові члени ВРП перед обранням повинні проходити перевірку в авторитетних міжнародних експертів. А головне, до складу Ради правосуддя мають увійти представники громадськості.

До речі, це не забаганка активістів. У 2016 році Венеційська комісія затвердила спеціальні індикатори, завдяки яким можна встановити чи у державі дійсно діє верховенство права.

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Так от, одним з індикаторів є наявність у Раді правосуддя достатньої кількості представників громадськості. На переконання Венеційської комісії це є важливою гарантією незалежності судівництва та протидії круговій поруці.

Кандидати до Вищої ради правосуддя

Зрештою змінити правила формування Вищої ради правосуддя перед виборами обіцяли і Зеленський, і партія "Слуга народу".

Правда для цього потрібно внести зміни до Конституції. Наразі, у президента та його політичної сили є такі можливості. Тож пора виконувати обіцяне. Водночас чинна влада ще до змін Конституції може дещо покращити ситуацію у Вищій раді правосуддя. Річ у тім, що зараз там є чотири вакансії, заповнення яких напряму залежить від команди Зеленського.

Одного члена ВРП має призначити президент, двох – парламент, і ще одного – прокуратура. Тобто доволі швидко до ВРП можна включити агентів змін, які будуть допомагати, а не перешкоджати реформі.

У жовтні 2019 президент вже призначив свого представника – Оксану Блажівську, яка походить з суддівсько-прокурорської династії з дуже сумнівними статками та репутацією. Це була очевидна помилка.



Оксана Блажівська

На завершенні ще один етап президентського конкурсу і серед кандидатів є дійсно достойні. Сподіваюсь президент зробив висновки і ще раз не наступить на ті ж граблі.

Тривожною є ситуація і з квотою парламенту. Громадські організації звернулись до фракцій із закликом оголосити публічний конкурс на ці вакансії. На жаль, відгукнулась лише фракція "Голосу", яка дійсно оголосила такий конкурс. Поки незрозуміло, як своїх кандидатів буде обирати "Слуга народу".

Такою ж невизначеною є ситуація з представником прокуратури. Це лише підсилює сумніви у намірах команди президента здійснити справжню реформу. Щоб розвіяти ці сумніви владі потрібно зробити конкретні кроки у перші ж дні нового року. Чекаємо.

Вища кваліфікаційна комісія

Негайно виправляти помилки доведеться і у процесі перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії. Рада правосуддя повністю вихолостила усі позитиви закону Зеленського та знівелювала роль міжнародних експертів, які мають долучатись до обрання нової ВККС.

Чим займається Вища кваліфікаційна комісія? Це орган, який відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня. До складу комісії обираються 16 членів, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років.

Кандидати до Вищої кваліфікаційної комісії

12 грудня ВРП оголосила початок конкурсу до Кваліфікаційної комісії за своїми правилами, які дають перевагу суддям та дозволяють стати переможцями явно недоброчесним.

Список кандидатів опублікований на сайті ВРП і серед них є цікаві персонажі. Наприклад, новоспечений суддя Верховного суду Ігор Дашутін.



Ігор Дашутін

Він став суддею, попри негативний висновок Громадської ради доброчесності, у якої виникло багато питань до його майна та поведінки. Родзинкою було те, що саме на службовому авто Дашутіна детективи НАБУ затримали під час отримання хабаря суддю Коваленка.



Олександр Коваленко

Ще одним кандидатом є суддя Олександр Демяносов, якого навіть попередня ВККС визнала недоброчесним.



Олександр Демяносов

Подалось і декілька достойних кандидатів, але очевидно, що за правилами ВРП вони не мають жодних шансів у конкуренції з сумнівними, а отже керованими персонажами. Того ж 12 грудня Рада правосуддя оголосила про формування конкурсної комісії, яка і буде обирати нову ВККС. Вона має складатись з трьох представників Ради суддів та трьох міжнародників, кандидатури яких мали бути подані до 2 січня.

Так от, іноземці не дали своїх представників. Цим чітко продемонстрували, що не збираються грати за правилами ВРП, які викривили суть реформи. Тому за цих правил конкурсу не буде. Це унеможливлює будь-який рух далі. Щоб виправити ситуацію необхідно негайно внести зміни до закону та позбавити Раду правосуддя можливості блокування реформи.

Якщо президент зробить це незабаром, то уже у лютому можна буде запустити новий конкурс.

Що необхідно зробити у 2020 році

Наступні кроки цілком залежать від попередніх. Якщо вдасться сформувати ВККС з компетентних і доброчесних, до яких буде довіра суспільства та запустити процес повного оновлення ВРП, то можна розраховувати на успіх і у наступних етапах реформи.

► Першочергово новій Кваліфікаційній комісії треба буде узгодити з Громадською радою доброчесності критерії та методологію перевірки суддів.

► Усунути недоліки попередніх процедур, про які неодноразово заявляли експерти. Це забезпечить конструктивну співпрацю з громадськістю та чесне і прозоре оцінювання суддів. А головне буде зростати довіра до результату реформи.

► Після цього завданням номер один буде наповнити суди першої інстанції новими кадрами.

Наразі суди дійсно перезавантажені справами, які слухаються роками. Суддів катастрофічно не вистачає. Вакантними є понад дві тисячі посад. В окремих судах взагалі немає суддів і судочинство не здійснюється.

Схожа ситуація і з апеляційними судами. Тому у 2020 році вкрай необхідно провести якісні конкурси на суддів другої інстанції. До речі, закон дозволяє брати участь у таких конкурсах адвокатам та науковцям. Це дає можливість оновити суди людьми не з системи.

Після цього комісія має відновити перевірку чинних суддів та нарешті звільнити усіх недоброчесних та некомпетентних. Водночас треба знайти рішення, що робити з понад двома тисячами суддів, які пройшли оцінювання без належної перевірки їх доброчесності.

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Незабаром владі доведеться розв'язувати питання і щодо Верховного суду. За законом він має бути скорочений майже на 100 осіб. Це викликало різку критику з боку Венеційської комісії. Поки реакції влади немає.

На моє переконання, потрібно відмовитись від такого скорочення. Натомість передбачити механізм перевірки верховних суддів, які мають негативні висновки Громадської ради доброчесності. Для цього також потрібні зміни до закону, а це повністю у руках команди президента.



Від Володимира Зеленського очікують змін до закону / Фото Getty images

Загалом на 2020 рік є великі сподівання і найбільші з них, що влада не повторить стандартний забіг по граблях, а використає свої великі можливості для здійснення справжньої судової реформи. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.