Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади

Зухвале вбивство 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва у самому центрі Києва шокувало усіх.

На другий ж день Соболєв назвав, кого він підозрює у причетності до вбивства. Серед них є і відомий суддя Артур Ємельянов.

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Звісно, це тільки версія. Але фактом є те, що незважаючи на численні докази незаконних статків, причетності до злочинів та навіть подання про звільнення, Вища рада правосуддя досі не звільнила Ємельянова з посади. Він до сих пір суддя.

І таких прикладів покривання Радою правосуддя очевидних негідників у мантіях сотні.

Про Артура Ємельянова

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, яку я буду називати ВРП, ще у червні 2018 року вирішила звільнити Артура Ємельянова із посади судді.

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Підставою став його виступ на зборах суддів Господарського суду міста Києва, коли він фактично прямо запропонував вирішувати справи за хабарі. І пообіцяв захист від правоохоронців, якщо судді будуть приймати потрібні рішення, у справах, які він назве.

Артур Ємельянов

А от тим, хто не погодився з пропозицією він відверто погрожував та переслідував. Ємельянов оскаржив це рішення. За законом така скарга розглядається протягом місяця. Але ВРП тягнула з цим понад пів року і розглянула її аж у січні 2019 року. У задоволенні скарги – відмовила.

Хоча член ВРП Олексій Маловацький так був проти покарання Ємельянова, що аж написав окрему думку. Здавалось би, нарешті, символ корупції часів Януковича втратить статус судді та перестане добивати авторитет українського суду.

Але з тих пір минуло понад 10 місяців, а Артур Станіславович і досі суддя. І за це потрібно подякувати саме Вищій раді правосуддя.

Про Володимира Пономаренка

Загалом ВРП намагається у будь-який спосіб не очиститись від суддів, причетних до корупції, а допомогти їм. Гарною ілюстрацією є приклад судді апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.

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У серпні 2018 року детективи НАБУ спіймали його під час отримання хабаря. За даними слідства, Пономаренко за хабар домовлявся, щоб інші судді не карали водія, якого зупинили п’яним за кермом.

До речі, це трапилось через 4 місяці після того, як Вища кваліфікаційна комісія визнала суддю доброчесним.

Володимир Пономаренко

Так от, детективи завершили розслідування і з жовтня справа Пономаренка розглядається у Вищому антикорсуді.



А як на це відреагувала ВРП ? Адже цілком логічно, що першочергово треба звільнити такого суддю з посади. Встановлених слідством фактів цілком достатньо для цього.

Затримання на хабарі

А відповідно до нового закону будь-який член ВРП має право ініціювати дисциплінарну скаргу стосовно судді. Але жоден з членів ВРП не скористався таким правом.

Більше того, 3 грудня вони задовольнили заяву Пономаренка про відставку. Тобто замість ганебного звільнення, суддю, якого спіймали на хабарі, відправили на почесний відпочинок зі збереженням статусу та великим довічним утриманням. Ще й дали вихідну допомогу у розмірі трьох зарплат. І все це за наш з вами рахунок.

Про активіста Мирона Бохняка

При розгляді дисциплінарних скарг члени ВРП сповідують такий же ж принцип. Аналізуючи практику ВРП, особисто мене вразила історія 70-річного львівського активіста Мирона Бохняка.

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Він роками протистоїть свавіллю влади, правоохоронців, суддів. Часто допомагає іншим відстоювати правду у судах.

А три роки тому у нього трапилась трагедія – вбили його сина. І якщо раніше він допомагав іншим, то тут вже на власному прикладі переконався, як працюють правоохоронці.

Мирон Бохняк

З самого початку слідство закривало очі на очевидні докази причетності до вбивства декількох осіб. У злочині обвинуватили лише одну особу, який начебто вбив сина активіста одним ударом.

Бохняк провів власне розслідування, ретельно дослідив усі обставини злочину і переконаний, що до вбивства причетні декілька осіб. Але вони мають покровителів та гроші, тому їх і не чіпають. Все скинули на одного цапа відбувайла.

У 2017 році обвинувачення передали до суду. Бохняк у суді просив повернути обвинувальний акт, бо у ньому не враховано усі обставини справи. Таким чином поліція та прокуратура фактично покривала інших учасників справи.

Порушення були настільки очевидними, що суд підтримав доводи активіста та повернув акт. Апеляція також підтримала це рішення. Але прокуратура навіть не думала щось міняти, і повторно надсилала аналогічний акт до суду. А суд знову його повертав. І так 6 раз.

Вдумайтесь, два роки суд та прокуратура грались у цей пін-понг справою про вбивство людини. Хоча спершу до суду тут питань не було.

А от на 7 раз Львівський апеляційний суд раптом кардинально змінив думку та вирішив, що з обвинувальним актом уже все ок, хоча він практично не змінився.

Таке рішення винесла колегія суддів у складі Партики, Березюка та Гончарука. Цікаво, що ці ж судді раніше розглядали цей ж акт та вважали його неналежним. Що ж змусило їх поміняти думку ? У будь-якому випадку така ситуація істотно підриває авторитет суду.

Бохняк звернувся зі скаргою на цих суддів до ВРП. Скарга потрапила до Світлани Шелест, яка відома своєю столичною квартирою за мільйон доларів. Вона не стала тягнути, як це було зі справою Ємельянова.

Світлана Шелест

Вже через місяць ВРП відмовилась навіть відкрити справу проти цих суддів. Чому ? Невідомо, бо ВРП не вважає за необхідне аргументувати свої рішення. Уся відмова складається з одного речення.

І які після цього шанси у пана Мирона на чесний суд? Відповідь очевидна.

Про Євгена Аблова

Не відстає від Шелест і член ВРП Віктор Шапран. Він розглядав цікаву скаргу, яка стосується знаменитого любителя "учудіть" Євгена Аблова з окружного адмінсуду. Аблов розглядав позов про визнання незаконним обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії Тараса Лукаша.

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Під час розгляду справи встановили, що він використовував підроблену довідку та не надав на конкурс усіх необхідних документів. Але це не завадило призначенню його членом ВККС.

Євген Аблов

У суді брав участь і я. Під час процесу Аблов публічно на камеру повідомив журналістам, що його дружина переїхала в Одесу, тільки щоб не бачити активіста Маселка.

Такі заяви, навіть якщо суддя просто "чудіт", є 100 % підставами для відводу, який я і заявив. Його розглядала колега Аблова – суддя Васильченко. І звісно ж відмовила.

Мені було дуже цікаво – чим суддя аргументувала своє рішення. Виявилось, що нічим. У рішенні про це ні слова. А це вже підстава для дисциплінарної відповідальності.

Я подав скаргу, яку розглядав Віктор Шапран. Довго розглядав, майже рік. А потім ВРП відмовилась відкрити провадження. І знову одним реченням, без будь-якої аргументації.

Запитаєте чи можна якось з цим боротись ? Чи несуть члени ВРП якусь відповідальність ? Наразі вони фактично безкарні. Звільнити їх неможливо.

Судова реформа Зленського

Проте судова реформа Зеленського передбачає механізм перевірки членів ВРП і, навіть, їх звільнення. Це комісія з питань етики та доброчесності.

Відповідно до закону вона складається з 3 міжнародних експертів та 3 членів ВРП. Саме вона має перевірити усіх членів ВРП та звільнити недоброчесних.

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США та Великобританія уже запропонували своїх кандидатів до комісії. Це справді потужні експерти зі світовим іменем. Карлос Кастресана – екс-голова Міжнародної комісії проти безкарності у Гватемалі.

Карлос Кастресан

Джованні Кесслер – колишній гендиректор Європейського бюро з боротьби з шахрайством та Роберт Корді, який у США очолював Федеральне управління боротьби з корупцією.

Джованні Кесслер

А от ВРП не спішить призначати свою частину комісії. Більше того вона очевидно саботує й всі інші процеси запуску реформи Зеленського. Зокрема, не затверджує необхідні положення.

А запропонований ВРП порядок обрання нових членів Вищої кваліфікаційної комісії повністю нівелює роль міжнародників у конкурсній комісії. За таких умов, нова Комісія ризикує стати нічим не кращою старої, а реформа Зеленського матиме таку ж долю як і реформа Порошенка.

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Ми попереджали, що збереження діючої ВРП та наділення її додатковими повноваженнями матиме саме такі наслідки. На жаль, ні у Зеленського, ні у парламенті нас не почули.

Тому зараз треба докласти набагато більше зусиль для того, щоб зберегти позитиви реформи. Ми готові. А чи готова влада виправляти помилки ? Скоро побачимо.

Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.