Чи отримають українці чесні суди: яке покарання заслуговують кнопкодави

Про реформу судочинства, перші "посадки"та гідне покарання для кнопкодавів – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, глава правління фонду DEJURE Михайло Жернаков, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко та нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Що не так із судовою реформою Зеленського

Ще під час президентської кампанії Володимир Зеленський назвав судову реформу своїм пріоритетом. Зрештою нещодавно Верховна Рада таки проголосувала за законопроєкт президента у першому читанні. Однак Рада Європи розкритикувала судову реформу, яку запропонував гарант. Про те, як до неї ставляться експерти – читайте далі.

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Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що реформа судочинства – це той випадок, коли є гарні речі, що потрібні країні, але водночас є суперечливі та негативні речі.

Я впевнений, що нам буде дуже важко знайти у цій країні людину, що буде вважати, що з судовою реформою все добре. Навіть не треба дивитися на соціологічні опитування, а просто спитати будь-якого громадянина. І він скаже, що, на жаль, право на захист у суді – це проблема у нашій країні,

– заявив Железняк.

Водночас ведучий програми Артем Овдієнко припустив, що іноземні інвестори не заходять до нашої країни, бо відчувають небезпеку. Вони не хочуть вкладатися в Україну, бо побоюються рейдерства, додав Артем.

Дивіться, я впевнений, якби у нас були інвестори та й навіть український бізнес і мали б якусь довіру до судів, то вони б не укладали контракти й інші домовленості по законодавству,

– повідомив нардеп.



Що пропонує закон Зеленського

Водночас він пояснив, що є закон, згідно з яким можна укладати ці угоди по британському праву. Це було зроблено для того, аби залучити інвесторів в Україну.

Які зміни пропонує закон Зеленського

1. Зміни до закону про люстрацію. Законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року та більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників.

2. Зменшення кількості суддів Верховного Суду України. Ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні.

3. Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усіх їх призначатиме на 4 роки Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обирали за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсмен і голова Державної судової адміністрації.

4. Підстави для звільнення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.



Що не так із судовою реформою Зеленського

Як партія "Голос" ставиться до реформи судочинства

Нардеп від фракції "Голос" зазначив, що проблема захисту своїх інтересів в судді є вирішальною, але його партія не голосувала за механізм скорочення Верховного Суду з двох причин. Перше – для них не зрозумілою була позиція навіщо зменшувати кількість суддів.

Сказали, що у всьому світі їх отак і в нас має бути пропорційно до всього світу,

– пригадав Олег Рибачук.

Ярослав Железняк зауваж, що тоді по цій логіці треба було їх або ще зменшити, або ще більше підняти до якоїсь країни. Він не знайшов жодного прикладу, коли у нас повинно бути саме 100 суддів. Ба більше, якщо у нас така надвелика кількість кейсів, що з нею не встигають впоратися 200 суддів, то навіщо їх скорочуємо вдвічі?

Друге – ми повертаємося до нашого улюбленого Окружного адміністративного суду. Якщо в нас впроваджується прозора система оцінки кваліфікації, то навіщо ми залишаємо можливість її оскаржувати в адміністративному судді,

– заявив Железняк.



Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк

Коли будуть обіцяні посадки

"Весна прийде – саджати будемо!" – саме таке гасло стало провідним під час передвиборчої кампанії Зеленського. І хоча затримання Сергія Пашинського та Олега Гладковського, це не зовсім те, чого очікує суспільство. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко. Також він припустив, що Офісу Президента цікаво показати людям гучні посадки, начебто націлювалися на Порошенка, але не змогли, тому взяли Пашинського та Гладковського.

У чому звинувачують Сергія Пашинського?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.



Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини. У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

Все, що відомо про скандального політика Пашинського – читайте тут.

Напротивагу цьому нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа у програмі "Політанатомія" підкреслила, що суспільство на справді не знає, чи достатньо доказів для заведення інших справ, чи ні. Вона припустила, що, ймовірно, у справах Гладковського та Пашинського було найбільше доказів. Артем Овдієнко заявив, що боїться того, що Пашинський оскаржить рішення суду, після цього втече за кордон і отримає там політичний притулок. І ми втратимо можливість, аби покарати його за ті злочини, що він вчинив.

Я так розумію, що неважливо про що йде справа, вона у будь-якому разі все одно розвалиться. Ми відносимо цю проблему до реформи правоохоронної системи, а також судову. По-різному можна ставитися до всіх згаданих осіб, але насправді мені хотілося б, аби по звинуваченнях виносилися рішення. Але, якщо звинувачень немає, то їх не вигадували б,

– зазначив депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.



Реформа судочинства в Україні

Він підкреслив, що якраз після проведення судової реформи, її можна буде одразу перевірити. Натомість політанатом та співведучий програми Олег Рибачук заявив, що система Зеленського рухне, якщо судова реформа не вдасться. Тому що всі його обіцянки – боротьба з корупцією та бідністю, справедливість у судах – впираються у судову систему.

Жоден президент, який був у цій країні, не втримався довго на своїй посаді саме через банальну відсутність справедливості. У першу чергу справедливість нам повинні дати суд та правоохоронна система,

– зауважив Железняк.

Що відомо про корупцію в Укрборонпромі? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у два – чотири рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У НАБУ почали досудове розслідування корупції в Укроборонпромі за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

Більше про те, хто такі Гладковські – читайте тут.

Як карати нардепів за кнопкодавство

Верховна Рада ухвалила закон, який спонукатиме депутатів працювати у парламенті. Так, пропонується позбавляти нардепів частини зарплати за прогули. Проте, партія "Голос" пропонує за таке порушення ще й позбавляти мандатів. Таку думку висловив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.