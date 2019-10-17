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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Націлювалися на Порошенка, а взяли Пашинського, – журналіст

      344 Читать новость на русском
      Ведущий Артем Овдиенко
      Ведущий Артем Овдиенко / 24 канал

      "Весна прийде – саджати будемо!" – саме таке гасло стало провідним під час передвиборчої кампанії Зеленського. І хоча затримання Сергія Пашинського та Олега Гладковського, це не зовсім те, чого очікує суспільство. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.

      Також ведучий припустив, що Офісу Президента цікаво показати людям гучні посадки, начебто націлювалися на Порошенка, але не змогли, тому взяли Пашинського та Гладковського.

      Читайте також: Чому "Голос" не голосував за механізм скорочення Верховного Суду: новий проєкт закону

      Напротивагу цьому нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа у програмі "Політанатомія" підкреслила, що суспільство на справді не знає, чи достатньо доказів для заведення інших справ, чи ні. Вона припустила, що, ймовірно, у справах Гладковського та Пашинського було найбільше доказів. Артем Овдієнко заявив, що боїться того, що Пашинський оскаржить рішення суду, після цього втече за кордон і отримає там політичний притулок. І ми втратимо можливість, аби покарати його за ті злочини, що він вчинив. 

      Я так розумію, що неважливо про що йде справа, вона у будь-якому разі все одно розвалиться. Ми відносимо цю проблему до реформи правоохоронної системи, а також судову. По-різному можна ставитися до всіх згаданих осіб, але насправді мені хотілося б, аби по звинуваченнях виносилися рішення. Але, якщо звинувачень немає, то їх не вигадували б,
      – зазначив депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

      Він підкреслив, що якраз після проведення судової реформи, її можна буде одразу перевірити. Натомість політанатом та співведучий програми Олег Рибачук заявив, що система Зеленського рухне, якщо судова реформа не вдасться. Тому що всі його обіцянки – боротьба з корупцією та бідністю, справедливість у судах – впираються у судову систему.

      Жоден президент, який був у цій країні, не втримався довго на своїй посаді саме через банальну відсутність справедливості. У першу чергу справедливість нам повинні дати суд та правоохоронна система,
      – зауважив Железняк.

      Депутат фракції
      Депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк

      ► У чому звинувачують Сергія Пашинського

      Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику. Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.

      Все, що відомо про скандального політика Пашинського – читайте тут.

      У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.


      Серій Пашинський

      ► Що відомо про корупцію в Укрборонпромі

      За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у два – чотири рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      Більше про те, хто такі Гладковські – читайте тут.

      У НАБУ почали досудове розслідування корупції в Укроборонпромі за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Бізнес Судді Рішення суду НАБУ Скандал Укроборонпром Сергій Пашинський Розслідування Реформи Журналісти
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