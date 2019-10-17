Нацеливались на Порошенко, а взяли Пашинского, – журналист

"Весна придет – сажать будем!"– именно такой лозунг стал ведущим во время предвыборной кампании Зеленского. Хотя задержание Сергея Пашинского и Олега Гладковского, это не совсем то, чего ожидает общество. Такое мнение в прямом эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко.

Также ведущий предположил, что Офису Президента интересно показать людям громкие посадки, вроде нацелились на Порошенко, но не смогли, поэтому взяли Пашинского и Гладковского.

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В противовес этому нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в программе "Политанатомия" подчеркнула, что общество на самом деле не знает, достаточно ли доказательств для возбуждения других дел, или нет. Она предположила, что, вероятно, по делам Гладковского и Пашинского было больше всего доказательств. Артем Овдиенко заявил, что боится того, что Пашинский обжалует решение суда, после этого сбежит за границу и получит там политическое убежище. И мы потеряем возможность, чтобы наказать его за те преступления, что он совершил.

Я так понимаю, что неважно о чем идет дело, оно в любом случае все равно развалится. Мы относим эту проблему к реформе правоохранительной системы, а также судебной. По-разному можно относиться ко всем упомянутым лицам, но на самом деле мне хотелось бы, чтобы по обвинениям выносились решения. Но, если обвинений нет, то их не придумывали бы,

– отметил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что как раз после проведения судебной реформы, ее можно будет сразу проверить. Однако политанатом и соведущий программы Олег Рыбачук заявил, что система Зеленского рухнет, если судебная реформа не удастся. Потому что все его обещания – борьба с коррупцией и бедностью, справедливость в судах – упираются в судебную систему.

Ни один президент, который был в этой стране, не удержался долго на своей должности именно из-за банального отсутствия справедливости. В первую очередь справедливость нам должны дать суд и правоохранительная система,

– заметил Железняк.

Депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк

► В чем обвиняют Сергея Пашинского

Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему. Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены.

Все, что известно о скандальном политике Пашинском – читайте здесь.

В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.



Сергей Пашинский

► Что известно о коррупции в Укрборонпроме

По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в два-четыре раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

Больше о том, кто такие Гладковские – читайте здесь.

В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в Укроборонпроме по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.