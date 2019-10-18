Получат ли украинцы честные суды: какого наказания заслуживают кнопкодавы

О реформе судопроизводства, первых "посадках"и достойном наказании для кнопкодавов – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков, член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко и нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Что не так с судебной реформой Зеленского

Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский назвал судебную реформу своим приоритетом. В конце концов недавно Верховная Рада таки проголосовала за законопроект президента в первом чтении. Однако Совет Европы раскритиковал судебную реформу, которую предложил гарант. О том, как к ней относятся эксперты – читайте дальше.

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Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что реформа судопроизводства – это тот случай, когда есть хорошие вещи, которые нужны стране, но в то же время есть противоречивые и негативные вещи.

Я уверен, что нам будет очень трудно найти в этой стране человека, который будет считать, что с судебной реформой все хорошо. Даже не надо смотреть на социологические опросы, а просто спросить любого гражданина. И он скажет, что, к сожалению, право на защиту в суде – это проблема в нашей стране,

– заявил Железняк.

В то же время ведущий программы Артем Овдиенко предположил, что иностранные инвесторы не заходят в нашу страну, потому что чувствуют опасность. Они не хотят вкладываться в Украину, потому что опасаются рейдерства, добавил Артем.

Смотрите, я уверен, если бы у нас были инвесторы, да и украинский бизнес, имели бы какое-то доверие к судам, то они бы не заключали контракты и другие договоренности по законодательству,

– сообщил нардеп.



Что предлагает закон Зеленского

В то же время он пояснил, что есть закон, согласно которому можно заключать эти сделки по британскому праву. Это было сделано для того, чтобы привлечь инвесторов в Украину.

Какие изменения предлагает закон Зеленского

1. Изменения в закон о люстрации. Законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей.

2. Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины. Принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни.

3. Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей. Отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Всех их будет назначать на 4 года Высший совет правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов выбирали по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсмен и председатель Государственной судебной администрации.

4. Основания для увольнения членов Высшей квалификационной комиссии судей. Новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.



Что не так с судебной реформой Зеленского

Как партия "Голос" относится к реформе судопроизводства

Нардеп от фракции "Голос" отметил, что проблема защиты своих интересов у судьи является решающей, но его партия не голосовала за механизм сокращения Верховного Суда по двум причинам. Первая – для них непонятной была позиция зачем уменьшать количество судей.

Сказали, что во всем мире их так и у нас должно быть пропорционально ко всему миру,

– вспомнил Олег Рыбачук.

Ярослав Железняк заметил, что тогда по этой логике надо было их или уменьшить, или еще больше поднять до какой-то страны. Он не нашел ни одного примера, когда у нас должно быть именно 100 судей. Даже больше, если у нас такое сверхбольшое количество кейсов, что с ним не успевают справиться 200 судей, то зачем их сокращаем двое?

Вторая – мы возвращаемся к нашему любимому Окружному административному суду. Если у нас внедряется прозрачная система оценки квалификации, то зачем мы оставляем возможность ее обжаловать в административном судьи,

– заявил Железняк.



Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк

Когда будут обещанные посадки

"Весна придет – сажать будем!"– именно такой лозунг стал ведущим во время предвыборной кампании Зеленского. Хотя задержание Сергея Пашинского и Олега Гладковского, это не совсем то, чего ожидает общество. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил ведущий Артем Овдиенко. Также он предположил, что Офису Президента интересно показать людям громкие посадки, что якобы нацеливались на Порошенко, но не смогли, поэтому взяли Пашинского и Гладковского.

В чем обвиняют Сергея Пашинского? Экс-нардепа обвиняют в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. А все из-за спора в 2016 году между ним и Вячеславом Химикусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку". Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападавшему.



Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены. В этом деле против Пашинского то останавливали, то возобновляли следствие. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и экс-нардеп снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

Все, что известно о скандальном политике Пашинском – читайте здесь.

В противовес этому нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа в программе "Политанатомия" подчеркнула, что общество на самом деле не знает, достаточно ли доказательств для возбуждения других дел, или нет. Она предположила, что, вероятно, по делам Гладковского и Пашинского было больше всего доказательств. Артем Овдиенко заявил, что боится того, что Пашинский обжалует решение суда, после этого сбежит за границу и получит там политическое убежище. И мы потеряем возможность, чтобы наказать его за те преступления, что он совершил.

Я так понимаю, что неважно о чем идет дело, оно в любом случае все равно развалится. Мы относим эту проблему к реформе правоохранительной системы, а также судебной. По-разному можно относиться ко всем упомянутым лицам, но на самом деле мне хотелось бы, чтобы по обвинениям выносились решения. Но, если обвинений нет, то их не придумывали бы,

– отметил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.



Реформа судопроизводства в Украине

Он подчеркнул, что как раз после проведения судебной реформы, ее можно будет сразу проверить. Между тем политанатом и соведущий программы Олег Рыбачук заявил, что система Зеленского рухнет, если судебная реформа не удастся. Потому что все его обещания – борьба с коррупцией и бедностью, справедливость в судах – упираются в судебную систему.

Ни один президент, который был в этой стране, не удержался долго на своей должности именно из-за банального отсутствия справедливости. В первую очередь справедливость нам должны дать суд и правоохранительная система,

– заметил Железняк.

Что известно о коррупции в Укроборонпроме? По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игорь Гладковский, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в два – четыре раза ценам. Размер хищений может составлять по меньшей мере 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главных фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в Укроборонпроме по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

Больше о том, кто такие Гладковские – читайте здесь.

Как будут наказывать нардепов за кнопкодавство

Верховная Рада приняла закон, который заставит депутатов работать в парламенте. Так, предлагается лишать нардепов части зарплаты за прогулы. Однако, партия "Голос" предлагает за такое нарушение еще и лишать мандатов. Такое мнение высказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Он рассказал, что такое предложение было в предвыборной программе партии, и они надеются это реализовать в этом созыве.

Логика должна была быть такой, как и в обычной жизни. Сначала, если ваш работник не приходит на работу, то вы его наказываете какими-то штрафными финансовыми санкциями. А потом – это увольнение работника. А в случае депутата, то это отзыв мандата нардепа, чтобы он не представлял народ Украины в парламенте,

– заявил Железняк.

Однако политанатом Олег Рыбачук добавил, что на их предвыборных консультациях почти в каждой общине говорили, что депутатов нужно отзывать. "Украинцам очень нравится такая возможность, потому что они сначала "сдуру" проголосовали, а потом не понравилось, то они хотят отозвать. Поэтому в Украине такое может пройти (приняться, – 24 канал)", – сказал он.

А депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа ответила, что нельзя отзывать депутатов за осуществление политики, которая не устраивает какую-то группу избирателей, но можно – за банальное нарушение дисциплины или отказ выполнять свои прямые должностные обязанности.

Смотрите вторую часть программы "Политанатомия" за 17 октября