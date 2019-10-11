Зачем Зеленский устроил пресс-марафон: сможет ли Коломойский получить деньги от государства

О пресс-марафоне Зеленского, Коломойского, "Приватбанке", изменении рейтингов, увольнении Александра Данилюка, непослушных "слугах народа" – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, политолог Николай Давидюк, политический обозреватель Иван Верстюк , журналист Денис Казанский.

О пресс-марафоне Зеленского

Политический обозреватель Иван Верстюк: Такой необычный формат, который даже трудно назвать пресс-конференцией – это медиамарафон в таком месте, как Киевский городской рынок еды. Мне кажется, что замысел президента и его Офиса был в том, что вот эта комфортная полухипстерская обстановка заставила журналистов говорить не про серьезные вещах, а именно: Нормандский формат, реинтеграцию Донбасса, Крым, санкции, новый государственный бюджет. А спрашивать Зеленского о том, где в Киеве самая вкусная шаурма, что он постит в Инстаграме и чем ему вспоминается игра в российском КВН.

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Не сработало. Вопросы были достаточно серьезные и очень хорошо, что журналисты лучше почувствовали, что такое Зеленский. А Зеленский лучше почувствовал, что такое журналисты.



Иван Верстюк

Вот я с ним говорил. Он что-то мне объяснял о необходимости урегулировать информационное пространство. Я понял, что для него журналистика, информация это, как инструмент государственной власти скорее, чем медиарынок, чем свобода слова или что-то другое.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин: Ключевая задача – показать инаковость. Я не смотрел "Слугу народа", но убежден, что если посмотреть, то найдем сюжет, где президент обедает с журналистами и они общаются. На самом деле очень много моментов просматривается из тех, что были в сериале. И это не плохо, и не хорошо.

Мы должны понимать откуда человек родом – из шоубиза. Человек на самом деле сначала делает картинку и это не то, чтобы правильно, а то, что сейчас работает, потому что и люди видят картинку. Они видят не противопоставление пресса и фигурант, а видят, что в кругу людей общаются, идет откровенная дискуссия.

Человек проявляет эмоции, которые работают лучше, чем слоганы, чем цифры. Почему? Потому что ты видишь открытого человека. Ключевое, что показывает Зеленский и чем он выигрывает – он такой, как все. То есть он так же эмоционально реагирует на эмоциональный вопрос. Это казалось бы не правильно, не по протоколу, но люди видят таких, как он. Он может откровенно сказать то, что президент раньше бы никогда себе не позволил.

Политолог Николай Давидюк: Формат не является полностью новым, но и сказать, что он придуман на Печерских холмах тоже нельзя. И даже Ющенко, будучи главой Нацбанка, мог идти с журналистами пить чай утром. И это считалось очень инновационно, что этот политик открыт. Сейчас просто политик не одного журналиста приглашает, а сразу по 10. Все, то есть это не ново.



Николай Давидюк

Мы говорим о форме, но не говорим о содержании и он этого избегал. Он создал хаотичность. Начиналось с того, что команда агрессивно ведет с себя журналистами. Политтехнологически какой ответ? Надо сделать что-то яркое, чтобы запомнили и чтобы год к этому вопросу не возвращаться.

Каждый раз, когда будут говорить: "Надо будет поговорить с президентом", то скажет "Подождите, я больше 9 часов с вами говорил. Вы не наговорились?". Вышел ли действительно такой настоящий разговор с президентом? Не вышел. Президенту условно 2-3 часа конструктивной работы могло бы хватить и узнать вдвое больше.

О Коломойском и "Приватбанке"

Владимир Зеленский на пресс-марафоне не дал категорического ответа, что Коломойский точно ничего не получит от государства. Президент завуалировано подчеркнул, что он на стороне Украины и украинский бюджет не потеряет ни копейки.

Может ли это гарантировать, что Игорь Коломойский ничего не получит?

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин: Он на самом деле уже получает. Ведь, в частности, происходят изменения в атомной энергетике, куда заходят люди, связанные с Коломойским. Фишка в том, что ему не нужен "Приватбанк" как юридическая структура, ему нужны средства и на самом деле ему важно отыгрывание мести. То есть у Коломойского (цель) нагнуть Украину, чтобы ему вернуть деньги.

Но по "Приватбанку" нельзя быть спокойным, потому что нужно смотреть, где руки. То есть, когда Коломойский начинает много говорить, то руки в это время заходят в совсем другую сферу.

Мы можем вернуть "Приватбанк", но не вернув его как структуру, а деньги банка в других различных сферах.

Политолог Николай Давидюк: Если сегодня замерить лидеров мнений в стране, то Коломойский – наиболее сильный "лом", который может создать рейтинг или уничтожить его. Ведь "Приватбанк" с политической точки зрения – это самая сильная партия в стране и "Слуга народа" с ней точно не сравнится.

Что известно о национализации "Приватбанка"?

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.



Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

Об изменении рейтинга Зеленского

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин: Если сейчас посмотреть на смену развития Зеленского, то заметен интересный формат. По исследованиям социологических групп, меньше становится избирателя южного, больше – западного.



Ярослав Юрчишин

Почему так? Потому на западе Украины люди боялись, что придет Зеленский и будет сдача интересов Украины Путину, но этого нет. Выступление на Генассамблее ООН четко показало, что осталась та же тактика: мы доказываем, что РФ – агрессор. Мы демонстрируем пули и месседжи, что Россия должна уйти с Донбасса и Крыма.

Позитив в том, что Зеленский возвращает в коммуникацию Крым, которого было немного. Но вопрос в том, чтобы это была не только риторика, но и конкретные шаги.

О непослушных "слугах народа" и депутатах Коломойского

Журналист и блогер Денис Казанский: Чем дальше, тем больше будет таких случаев, когда "Слуги народа" не будут слушать, а голосовать по-своему. Ведь сначала в Раду зашли неопытные люди, которые голосовали как им говорили. Но чем больше они там работают, тем больше опыта они набираются.



Денис Казанский

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин: Обобщать не стоит. Есть небольшая группа, близкая к Коломойскому, – где-то до 30 человек. Преимущества этих людей в том, что они действительно имеют опыт и они читают не только правки, но и сами законы.

Они могут легко подойти к честным депутатам-мажоритарщика из "Слуги народа" и сказать "Смотри, ты знаешь, что по этому закону тебя будут прослушивать без разрешения суда" и они им верят, хотя это не правда. Так срываются голосования в Раде.

То есть эти 30 человек Коломойского в Раде – это опытные юристы. Они приходят к какому-то вчерашнему общественному активисту (который теперь стал депутатом – 24 канал) и ему начинают говорить такие "анекдоты", тот начинает сомневаться и не голосует.

Об увольнении Александра Данилюка

Политолог Николай Давидюк: Когда нужна была публичная легитимизация как политика, то всех на руках носили. А сейчас в команде Зеленского начинают избавляться от "чужих", которые не были в первичной команде – так называемые "попутчики".

Но я думаю, что у Данилюка были какие-то просчеты и скорее всего по американскому направлению. К тому же, амбиции Данилюка были в разы больше, чем его реальные возможности. С ним мог быть такой разговор: на премьера ты не тянешь – бери деньги. Но закрыли все должности и сказали "все, спасибо, до свидания".

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Зеленский неоднократно намекал, что он относился к Данилюку хорошо, то есть отношение изменилось и вместе с этим был какой-то факт, который действительно повлиял и сейчас их дороги разошлись.

Что известно об отставке Данилюка?

27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка. На должности Данилюка заменил Алексей Данилов.



Одной из причин своей отставки Данилюк называет именно события вокруг "Приватбанка" и возможной отмене его национализации.