Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти

Уже на п'ятий день після набрання чинності судової реформи Зеленського у неї почали забивати перші цвяхи. Цілком прогнозовано, що це зробила саме Вища рада правосуддя, якій відведено ключову роль у реформі.

Що передбачає закон Зеленського

Закон передбачав збільшення прозорості роботи ради. Натомість вона стала більш закритою, а усі норми закону про цю відкритість – знівельовані. Недоброчесні члени ВРП показали свої можливості та, потираючи руки, готові скористатись новими повноваженнями.

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До Вищої ради правосуддя є величезна кількість претензій. Однак прозорість її роботи була дійсно на високому рівні. Наприклад, з 2015 року усі засідання ради транслювались онлайн. Проте ця прозорість лише зовнішня. Як ухвалюються рішення і хто голосує – завжди було таємницею, яка залишалась у нарадчій кімнаті. Закон Зеленського запропонував радикальне підвищення прозорості саме внутрішніх процесів. Тепер ВРП має приймати свої рішення не у нарадчій кімнаті, а цілком відкрито на очах у всіх зацікавлених.

І для того, аби нібито виконати цей закон ВРП внесла зміни до свого регламенту. Я розумів, що буде намагання викрутитись з ситуації, але її рішення перевершило усі найгірші прогнози. Норму про відкрите голосування без нарадчої кімнати елементарно обійшли. Просто тепер члени ВРП будуть заходити до нарадчої перед голосуванням, таємно радитись, а потім виходити, щоб проголосувати.

Думаєте, хоч голосування буде відкритим? Формально, так. Все це буде у залі засідань на очах у всіх присутніх, але вони не будуть знати хто і як голосує, бо це відбуватиметься в електронній формі, шляхом натискання кнопки. Але і це ще не все. Відповідно до нового регламенту, відеотрансляції засідань, які велись останні 4 роки, повністю припиняються. Тепер для цього потрібна згода усіх учасників провадження.

Чим займається Вища рада правосуддя? Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди. Вища рада правосуддя складається з 30 членів, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вишів, президент, Верховна Рада, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою.



Хто обирає членів Вищої ради правосуддя

Звісно, що судді завжди будуть проти публічного обговорення їх недоброчесних вчинків. Тому зрозуміло, що більше трансляцій не буде. Найцинічнішим у цій ситуації є те, що таке очевидне обмеження прозорості роботи ВРП прив'язали саме до нового закону, де про таке обмеження немає ні слова. Хотіли більшої відкритості? Ось вам. Тепер робота ВРП навпаки буде більш закритою.

До речі, це чітко демонструє, що цей склад ВРП завжди знайде можливість зманіпулювати на свою користь та знівелювати усі позитиви реформи Зеленського. І це цілком логічно, якщо згадати хто є чинними членами Ради правосуддя. Найяскравішим персонажем, звісно, є Павло Гречківський.



Найяскравішим персонажем, звісно, є Павло Гречківський

Його обрали членом ВРП на З'їзді адвокатів ще у 2015 році. Через чотири роки його повноваження припинились, а закон чітко передбачає, що одна особа не може бути членом ВРП двічі поспіль. Думаєте, ця чітка норма зупинила Гречківського? Ні, завдяки очевидній маніпуляції законодавством його та не менш сумнозвісного Олексія Маловацького повторно обрано членами ВРП.

Чим "прославився" Павло Гречківський

Загальновідомим Павло Гречківський став завдяки гучній кримінальній справі про хабар у розмірі 500 000 доларів. 21 вересня 16 року Генпрокуратура затримала з пачкою доларів Олега Шкляра. За версією слідства, він мав передати ці кошти Гречківському, щоб той домовився про рішення суду на користь замовника. Йшлось про комплексний "договорняк" у всіх трьох судових інстанціях. Про це слідчим розповів сам затриманий.

Дивіться відео: аудіозапис розмови ймовірно Гречківського і Шкляра

Дуже цікавим є й те, з ким начебто мав домовитись Гречківський. За даними журналістів "Слідства.Інфо" це тодішній голова Вищого господарського суду Богдан Львов, який сьогодні є заступником голови нового Верховного Суду. До слова, ходять чутки, що саме він планує очолити Верховний Суд після того як його скоротять до 100 суддів.

І це цілком реально, якщо під час відбору недоброчесні залишаться на посадах. А ВРП на цей процес буде мати суттєвий вплив. Але повернемось до справи Гречківського. Окрім показань затриманого Шкляра, про те, що домовлятись за рішення мав член ВРП у слідства були ще записи телефонних розмов обвинувачених.

Отже, Шкляр мав "взяти і сховати", а потім сказати кодові слова і передати все дружині члена ВРП. Складалось враження, що Генпрокуратурі нарешті вдалось викрити хабарників найвищого рівня і потужним ударом зруйнувати схеми торгу правосуддям. Потрібно було лише це належно задокументувати та розслідувати. Проте дуже швидко стало зрозуміло, що все це лише піаркампанія генпрокурора Юрія Луценка. Справу почали відверто зливати. У ході розслідування допустили величезну кількість процесуальних порушень.



Справу почали відверто зливати

Ба більше, слідчий Дмитро Сус під присягою заявив, що завданням було не засудити Гречківського, а "збити з дистанції", "створити проблеми". Тому цілком прогнозовано суд виніс виправдальний вирок саме через процесуальні порушення. А нещодавно Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури та залишив цей вирок у силі. Але як у суді Гречківський пояснив свої телефонні розмови зі Шклярем? Можливо вони були змонтовані, сфальсифіковані чи це пранкери розмовляли ?

Ви не повірите, але у суді навіть не заслуховували ці розмови. І знаєте чому ? Бо диски, на яких вони були записані не відкривались. Тому нічого пояснювати не довелось. Загалом суд визнав практично усі докази надані слідством недопустимими. Тобто у суді не було спростовано сам факт передачі грошей. Суд просто відкинув і не взяв до уваги докази слідства.

Фактично, це означає, що навіть якщо Гречківський і причетний до цього хабаря, то для суду це немає жодного значення. Адже докази зібрані з порушеннями, а значить юридично – особа невинна. У кримінальному процесі дійсно так. Але реформа Зеленського передбачає, що усіх членів ВРП має перевірити спеціальна Комісія з питань етики та доброчесності за участі міжнародників. І тут такі правила уже не діють.

Тому комісія має право і повинна дослідити ці записи і запитати Гречківського, що саме Шкляр мав "взяти і сховати" і для чого потрібні були секретні коди з "плохо і хорошо". А потім вирішити – доброчесно це чи ні. До слова, при розгляді справи Гречківського у Шевченківському суді фактор ВРП теж мав неабияку роль. Річ у тім, що двоє з трьох суддів, які судили члена ВРП зобов'язані йому своєю посадою. Це судді Майдану Володимир Бугіль та Віталій Циктіч. Обох перевіряла ВРП і обоє уникли будь-якого покарання.



Судді Майдану Володимир Бугіль та Віталій Циктіч

В одному випадку Гречківський був доповідачем, а в іншому – брав участь у голосуванні. Очевидно, що є усі підстави сумніватися в об'єктивності цих суддів. Вони б мали заявити про самовідвід, але не зробили цього. Я навіть подав скаргу у ВРП на цих суддів. Ви будете сміятись, але вона потрапила до Миколи Худика, який входить в одну дисциплінарну палату з Гречківським.

Він повернув скаргу взагалі без розгляду. Цікаво, що Худик засвітився й у справі Павла Вовка. При розгляді подання про відсторонення Вовка прокурор заявляла клопотання про відвід Худика. Начебто на плівках НАБУ було зафіксовано, як один з суддів хизувався можливістю розв'язувати питання у ВРП саме через нього. То може і тут "розв'язали питання"?

Цілком зрозуміло, що чинні члени ВРП зроблять усе, щоб втриматись на посадах, вчергове провалити реформу та зберегти кероване і корумповане правосуддя. Доля реформи тепер залежить від того чи влада далі буде підігрувати чинній ВРП і чи зможе Етична комісія звільнити її недоброчесних членів.