Из-за давления семьи: внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, попросил политического убежища в Великобритании.

Такой поступок он объясняет давлением на него со стороны его семьи, об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

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Айсултан заявил, что владеет информацией о коррупции между Казахстаном и Россией в больших масштабах. А также о миллиардах долларов, украденных у населения.

Кроме этого, внук лидера нации подчеркнул, что не понимает, почему США не вводят санкции против России и игнорируют власть Казахстана.

Ранее 28-летнего Айсултана Назарбаева приговорили к условному сроку за его нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предусматривал испытательный срок на 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве? Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана, который правил страной почти 30 лет (еще с Советских времен и вплоть до марта 2019 года). В начале этого года подал в отставку с поста президента и возглавил Совет безопасности Республики Казахстан.



После окончание его правления на родине Назарбаева даже решили переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан.