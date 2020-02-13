Через тиск родини: онук Назарбаєва попросив політичного притулку в Британії

Айсултан Назарбаєв, онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, попросив політичного притулку у Великій Британії.

Такий вчинок він пояснює тиском на нього з боку його сім'ї, про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Айсултан заявив, що володіє інформацією про корупцію між Казахстаном та Росією у великих масштабах. А також про мільярди доларів, украдених у населення.

Крім цього, онук лідера нації наголосив, що не розуміє, чому США не вводять санкції проти Росії та ігнорують владу Казахстану.

Раніше 28-річного Айсултана Назарбаєва засудили до умовного терміну через його напад на поліцейського в Лондоні. Вирок передбачав випробувальний термін на 18 місяців, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Нурсултан Назарбаєв – перший президент Казахстану, який правив країною майже 30 років (ще з Радянських часів і аж до березня 2019 року). На початку цього року подав у відставку з поста президента та очолив Раду безпеки Республіки Казахстан.



Після закінчення його правління на батьківщині Назарбаєва навіть вирішили перейменувати столицю з Астани у Нур-Султан.