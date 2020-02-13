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      Через тиск родини: онук Назарбаєва попросив політичного притулку в Британії

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      Айсултан Назарбаєв / Соцмережі

      Айсултан Назарбаєв, онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, попросив політичного притулку у Великій Британії.

      Такий вчинок він пояснює тиском на нього з боку його сім'ї, про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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      Айсултан заявив, що володіє інформацією про корупцію між Казахстаном та Росією у великих масштабах. А також про мільярди доларів, украдених у населення.

      Крім цього, онук лідера нації наголосив, що не розуміє, чому США не вводять санкції проти Росії та ігнорують владу Казахстану.

      Раніше 28-річного Айсултана Назарбаєва засудили до умовного терміну через його напад на поліцейського в Лондоні. Вирок передбачав випробувальний термін на 18 місяців, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Нурсултан Назарбаєв – перший президент Казахстану, який правив країною майже 30 років (ще з Радянських часів і аж до березня 2019 року). На початку цього року подав у відставку з поста президента та очолив Раду безпеки Республіки Казахстан.

      Після закінчення його правління на батьківщині Назарбаєва навіть вирішили перейменувати столицю з Астани у Нур-Султан.

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      8440
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Нурсултан Назарбаєв Новини Росії Новини Казахстану Велика Британія
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