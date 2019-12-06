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      Казахстан наполягає, щоб провести зустріч Зеленського і Путіна

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      Токаєв запропонував виступити посередником між Путіним і Зеленським / inbusiness.kz

      Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що ситуацію на Донбасі треба врегульовувати саме на зустрічах у нормандському форматі. Ба більше, услід за своїм попередником Нурсултаном Назарбаєвим він сказав, що Казахстан може виступити посередником у перемовинах.

      Так само держава може бути і майданчиком для таких перемовин, наполіг Токаєв. Його цитує видання "Хабар 24".

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      Наш перший президент висловив свою добру волю, запропонувавши посередницькі зусилля, щоб зустріч могла відбутися на території Казахстану. Втім, звичайно ж, ми вважаємо, що ситуація з війною на Донбасі повинна насамперед вирішуватися у нормандському форматі,
      – заявив президент Казахстану.

      Крім того, він побажав нашій державі успіхів напередодні зустрічі у Парижі та заявив, що Україну та його державу об'єднують тісна дружба і співпраця.

      "Ми з великою симпатією ставимося до українського народу. Вважаємо, що українці гідні спокійного і благополучного життя", – наголосив Касим-Жомарт Токаєв.

      Що про зустріч Путіна і Зеленського говорив попередник Токаєва?Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв раніше заявляв, що особисто працює на відновлення діалогу між Україною та Росією. Ба більше, він вже навіть запропонував Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести зустріч у Казахстані.

      Назарбаєв тоді заявив, що для того, аби розв'язати ситуацію з російсько-українською війною, лідерам потрібно зустрітися лише вдвох без участі третіх сторін – як от США чи Євросоюзу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Нормандський формат Володимир Путін Новини Казахстану Касим-Жомарт Токаєв Нурсултан Назарбаєв
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