Казахстан настаивает, чтобы провести встречу Зеленского и Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацию на Донбассе нужно урегулировать именно на встречах в нормандском формате. Более того, вслед за своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым он сказал, что Казахстан может выступить посредником в переговорах.

Так же государство может быть и площадкой для таких переговоров, настоял Токаев. Его цитирует издание "Хабар 24".

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Наш первый президент выразил свою добрую волю, предложив посреднические усилия, чтобы встреча могла состояться на территории Казахстана. Впрочем, конечно же, мы считаем, что ситуация с войной на Донбассе должна прежде всего решаться в нормандском формате,

– заявил президент Казахстана.

Кроме того, он пожелал нашей стране успехов накануне встречи в Париже и заявил, что Украину и его государство объединяют тесная дружба и сотрудничество.

"Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу. Считаем, что украинцы достойны спокойной и благополучной жизни", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Что о встрече Путина и Зеленского говорил предшественник Токаева?

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее заявлял, что лично работает на возобновление диалога между Украиной и Россией. Более того, он уже даже предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу в Казахстане.



Назарбаев тогда заявил, что для того, чтобы решить ситуацию с российско-украинской войной, лидерам нужно встретиться только вдвоем без участия третьих сторон – как, например, США или Евросоюза.