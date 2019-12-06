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      "Русский Крым" Токаева: казахстанцы через соцсети просят у Украины прощения

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      В соцсетях запустили флешмоб против слов Токаева о Крыме / Коллаж 24 канала

      Граждане Казахстана в соцсетях извиняются перед украинцами за слова своего президента Касима Токаева о Крыме. Он недавно заявил, что не считает полуостров аннексированным Россией.

      Первым, кто сделал яркий жест и попытался извиниться за действия своего президента был художник Асхат Ахмедьяров. Он пришел в посольство Украины в Нур-Султане и пытался развернуть там плакат с надписью на украинском языке "Вибачте за нього" ("Извините за него") и рисунком с изображением головы осла.

      К теме: Посол Украины и МИД Казахстана обсудят высказывания президента Токаева о Крыме

      Правда, мужчине помешали это сделать полицейские. Об инциденте он написал на своей странице в инстаграме. Под сообщением появилось множество комментариев.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня мне не дали провести одиночный пикет перед посольством Украины. Вот этот плакат сорвали у меня с рук полицаи. Надпись на украинском выражает моё (наше)не удобство за президента Токаева, и переводится:"Извините за него". Выходит что президент от имени народа КЗ может в интервью немецкому изданию не признать анексии Крыма путинской Россией, это возмутительно! Я своим действом попытался отрицать это мнение, и прошу прощение за него у украинского народа (на плакате Токаев ассоциируется мной с серым ослом)

      Публикация от Асхат Ахмедьяров (@askhatakhmediyarov)

      После этого несогласные со словами своего президента запустили в соцсетях флешмоб. С хэштегом "извините за него" граждане Казахстана пишут украинцам слова поддержки.

      Мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией,
      – пишет в микроблоге твиттер пользователь под именем Ержан.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Я, ГРАЖДАНИН КАЗАХСТАНА, СОЛИДАРНА С УКРАИНОЙ И СЧИТАЮ КРЫМ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ РОССИЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ! То, что вчера ляпнул Токаев, является лишь его "личным" мнением, но не всего народа! Россия наглым образом аннексировала Крым, устроила военные действия на территории Украины! #вибачтезанього @1plus1_ua @navalny @stbua @zelenskiy_official @zeteam2019

      Публикация от ANETOVA ZHANAT (@zhanat_anetova)

      Количество сообщений ежеминутно увеличивается.

      Что известно о скандальном заявлении Токаева?Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Он добавил, что верит в порядочность руководства России.

      В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на слова Токаева. МИД сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с высказыванием президента Казахстана.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Флешмоб Сеть Касым-Жомарт Токаев Новости Казахстана
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