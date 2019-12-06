"Русский Крым" Токаева: казахстанцы через соцсети просят у Украины прощения

Граждане Казахстана в соцсетях извиняются перед украинцами за слова своего президента Касима Токаева о Крыме. Он недавно заявил, что не считает полуостров аннексированным Россией.

Первым, кто сделал яркий жест и попытался извиниться за действия своего президента был художник Асхат Ахмедьяров. Он пришел в посольство Украины в Нур-Султане и пытался развернуть там плакат с надписью на украинском языке "Вибачте за нього" ("Извините за него") и рисунком с изображением головы осла.

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Правда, мужчине помешали это сделать полицейские. Об инциденте он написал на своей странице в инстаграме. Под сообщением появилось множество комментариев.

После этого несогласные со словами своего президента запустили в соцсетях флешмоб. С хэштегом "извините за него" граждане Казахстана пишут украинцам слова поддержки.

Мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией,

– пишет в микроблоге твиттер пользователь под именем Ержан.

Присоединяюсь к челленджу ‍♂️#вибачтезанього



Я - гражданин Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.

@zelenskiy_official pic.twitter.com/ERxJEf7Gt0 — Ержан (@Sh5krazism7Ru5n) December 6, 2019

Количество сообщений ежеминутно увеличивается.

Что известно о скандальном заявлении Токаева?Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Он добавил, что верит в порядочность руководства России.



В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на слова Токаева. МИД сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с высказыванием президента Казахстана.