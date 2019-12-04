В МИД Украины готовят Казахстана ответ из-за отрицания аннексии Крыма

Министерство иностранных дел Украины сделает казахстанской стороне соответствующий демарш в связи с высказыванием президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Он не признал аннексию украинского Крыма Россией.

В украинском МИД обеспокоены заявлением, об этом сказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ на вопрос журналистов, пишет пресс-служба ведомства.

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Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Россией. По его словам, это слишком громкое слово для описания того, что произошло в Крыму, а в порядочность руководства РФ он верит.

Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева относительно отрицания аннексии украинского Крыма Россией ... Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши,

– отметила она.

Зеленко отметила, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. По ее словам, в основе взаимоотношений между странами лежат "принципы уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году в Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалось. Слова президента Республики Казахстан не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции", – добавила пресс-секретарь МИД .

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