МЗС України готує Казахстану відповідь через заперечення анексії Криму

Міністерство закордонних справ України зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва. Він заперечив анексію українського Криму Росією.

В українському МЗС занепокоєні заявою, про це сказала речниця МЗС України Катерина Зеленко у відповідь на запитання журналістів, пише пресслужба відомства.

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Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Росією. За його словами, це занадто голосне слово для опису того, що відбулося у Криму, а у порядність керівництва РФ він вірить.

Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією... Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші,

– зазначила вона.

Зеленко наголосила, що Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. За її словами, в основі взаємин між країнами лежать "принципи поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів".

"Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році у Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, – додала речниця МЗС.

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