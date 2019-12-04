20:21
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      МЗС України готує Казахстану відповідь через заперечення анексії Криму

      356 Читать новость на русском
      МЗС готує Казахстану демарші у зв'язку із запереченням анексії Криму Росією / Opinionua.com

      Міністерство закордонних справ України зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва. Він заперечив анексію українського Криму Росією.

      В українському МЗС занепокоєні заявою, про це сказала речниця МЗС України Катерина Зеленко у відповідь на запитання журналістів, пише пресслужба відомства.

      Знайте більше: Пристайко звинуватив НАТО в агресії Росії проти України і Грузії

      Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Росією. За його словами, це занадто голосне слово для опису того, що відбулося у Криму, а у порядність керівництва РФ він вірить. 

      Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією... Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші,
      – зазначила вона.

      Зеленко наголосила, що Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. За її словами, в основі взаємин між країнами лежать "принципи поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів".

      "Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році у Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, – додала речниця МЗС.

      Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва?

      • Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади.
      • Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром.
      • Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 році Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ.
      • А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН,
      • Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння. Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.
      Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
      сьогодні
      11140
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Казахстану Касим-Жомарт Токаєв МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 934
      сьогодні , 18:40 Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп
      Інна Жолобович 1693
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1465
      сьогодні , 18:05 Шарль Мішель став новим головою Європейської Ради : що про нього відомо
      166
      сьогодні , 18:01 Чи зможуть росіяни отримати українську землю: інтерв'ю з міністром Миловановим
      Альона Чернецька 603
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук