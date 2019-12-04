МЗС України готує Казахстану відповідь через заперечення анексії Криму
Міністерство закордонних справ України зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва. Він заперечив анексію українського Криму Росією.
В українському МЗС занепокоєні заявою, про це сказала речниця МЗС України Катерина Зеленко у відповідь на запитання журналістів, пише пресслужба відомства.
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Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Росією. За його словами, це занадто голосне слово для опису того, що відбулося у Криму, а у порядність керівництва РФ він вірить.
Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією... Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші,
– зазначила вона.
Зеленко наголосила, що Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. За її словами, в основі взаємин між країнами лежать "принципи поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів".
"Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році у Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, – додала речниця МЗС.
Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва?
- Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади.
- Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром.
- Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 році Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ.
- А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН,
- Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння. Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.