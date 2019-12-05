Казахстанский художник хотел извиниться за российский Крым Токаева, его схватили
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Художник Асхат Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане, чтобы извиниться, но его схватила охрана.
Асхат Ахмедьяров вышел к посольству Украины с плакатом с надписью на украинском языке "Извините за него" и рисунком с изображением головы, вероятно, осла, сообщает "Радио Азаттык".
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Он объяснил журналистам, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Однако Ахмедьярову не позволили развернуть плакат под стенами посольства. Охранники сразу схватили художника и вырвали плакат из рук.
Представители посольства попросили собравшихся отойти от входа, а комментировать инцидент – отказались.
Заметим, что правоохранители не задержали Ахмедьярова. Художник уехал на своей машине, но плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.
Что известно о скандальном заявлении Токаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Он добавил, что верит в порядочность руководства России.
В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на слова Токаева. МИД сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с высказыванием президента Казахстана.
Что известно о Касым-Жомарте Токаеве
- Стал президентом страны 20 марта 2019 года после решения Нурсултана Назарбаева уйти с этой должности.
- Ранее 66-летний Токаев занимал должность председателя сената Казахстана, а до этого – главы МИД и премьер-министра.
- Имеет большой опыт работы в ООН и ОБСЕ. В 2008 году Токаев стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
- А уже в марте 2011 года был назначен на должность заместителя Генерального секретаря ООН, Генерального директора отделения ООН в Женеве, а также личного представителя Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Также Токаев является многолетним президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.