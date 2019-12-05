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      Казахстанский художник хотел извиниться за российский Крым Токаева, его схватили

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      Казахстанском художнику не позволили извиниться за слова Токаева / rus.azattyq.org

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Художник Асхат Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане, чтобы извиниться, но его схватила охрана.

      Асхат Ахмедьяров вышел к посольству Украины с плакатом с надписью на украинском языке "Извините за него" и рисунком с изображением головы, вероятно, осла, сообщает "Радио Азаттык".

      Важно: Посол Украины и МИД Казахстана обсудят высказывания президента Токаева о Крыме

      Он объяснил журналистам, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

      Однако Ахмедьярову не позволили развернуть плакат под стенами посольства. Охранники сразу схватили художника и вырвали плакат из рук.

      Представители посольства попросили собравшихся отойти от входа, а комментировать инцидент – отказались.

      Заметим, что правоохранители не задержали Ахмедьярова. Художник уехал на своей машине, но плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.

      Что известно о скандальном заявлении Токаева
      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Он добавил, что верит в порядочность руководства России.

      В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на слова Токаева. МИД сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с высказыванием президента Казахстана.

      Что известно о Касым-Жомарте Токаеве

      • Стал президентом страны 20 марта 2019 года после решения Нурсултана Назарбаева уйти с этой должности.
      • Ранее 66-летний Токаев занимал должность председателя сената Казахстана, а до этого – главы МИД и премьер-министра.
      • Имеет большой опыт работы в ООН и ОБСЕ. В 2008 году Токаев стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
      • А уже в марте 2011 года был назначен на должность заместителя Генерального секретаря ООН, Генерального директора отделения ООН в Женеве, а также личного представителя Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Также Токаев является многолетним президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Крыма Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Касым-Жомарт Токаев Новости Казахстана
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