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      Казахстанський художник хотів вибачитись за російський Крим Токаєва, його схопили

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      Казахстанському художнику не дозволили вибачитись за слова Токаєва / rus.azattyq.org

      Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Художник Асхат Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султана, щоб вибачитися, але його схопила охорона.

      Асхат Ахмедьяров вийшов до посольства України з плакатом з написом українською мовою "Вибачте за нього" і малюнком із зображенням голови, ймовірно, осла, повідомляє "Радио Азаттык".

      Важливо: Посол України та МЗС Казахстану обговорять висловлювання президента Токаєва про Крим

      Він пояснив журналістам, що прийшов просити вибачення у народу України за нещодавні слова президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва про Крим.

      Однак Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Охоронці відразу схопили художника і вирвали плакат з рук.

      Представники посольства попросили присутніх відійти від входу, а коментувати інцидент – відмовилися.

      Зауважимо, що правоохоронці не затримали Ахмедьярова. Художник поїхав на своїй машині, але плакат йому не повернули. Поліція із заявами не виступила.

      Що відомо про скандальну заяву ТокаєваПрезидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.

      У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.

      Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва

      • Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади.
      • Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром.
      • Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 році Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ.
      • А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН, Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння. Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Новини Казахстану Касим-Жомарт Токаєв Анексія Криму
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