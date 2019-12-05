Казахстанський художник хотів вибачитись за російський Крим Токаєва, його схопили

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Художник Асхат Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султана, щоб вибачитися, але його схопила охорона.

Асхат Ахмедьяров вийшов до посольства України з плакатом з написом українською мовою "Вибачте за нього" і малюнком із зображенням голови, ймовірно, осла, повідомляє "Радио Азаттык".

Важливо: Посол України та МЗС Казахстану обговорять висловлювання президента Токаєва про Крим

Він пояснив журналістам, що прийшов просити вибачення у народу України за нещодавні слова президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва про Крим.

Однак Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Охоронці відразу схопили художника і вирвали плакат з рук.

Представники посольства попросили присутніх відійти від входу, а коментувати інцидент – відмовилися.

Зауважимо, що правоохоронці не затримали Ахмедьярова. Художник поїхав на своїй машині, але плакат йому не повернули. Поліція із заявами не виступила.

Що відомо про скандальну заяву ТокаєваПрезидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.



У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.

Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва