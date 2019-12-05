Посол України та МЗС Казахстану обговорять висловлювання президента Токаєва про Крим

У столиці Казахстану, Нур-Султані, відбудеться зустріч посла України Івана Кулеби з представниками МЗС Казахстану. Говоритимуть про заперечення президентом країни Касим-Жомарт Токаєвим анексії Криму та реакцію Києва.

Про те, що зустріч з ініціативи України, вірогідно, відбудеться у МЗС Казахстану, заявив перший заступник міністра закордонних справ Шахрат Нурішев, пише Інтерфакс-Казахстан.

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Зустріч, ймовірно, відбудеться сьогодні (5 грудня – ред. 24 канал). Ймовірно, буде посол. Тільки після цього ми зможемо щось сказати,

– зазначив він.

Про висловлювання Токаєва та реакцію Києва

Президент Казахстану заявив, що не вважає Крим анексованим Росією. Він додав, що вірить у порядність російського керівництва.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко у відповідь повідомила, що міністерство зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку з таким висловлюванням президента. Вона також додала, що досі Україна розглядала Казахстан як свого партнера та друга.

Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва? Став президентом у березні 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади. Раніше 66-річний Токаєв був головою сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром. Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ.