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      Посол України та МЗС Казахстану обговорять висловлювання президента Токаєва про Крим

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      Посол України та МЗС Казахстану обговорять слова Токаєва / liga.net

      У столиці Казахстану, Нур-Султані, відбудеться зустріч посла України Івана Кулеби з представниками МЗС Казахстану. Говоритимуть про заперечення президентом країни Касим-Жомарт Токаєвим анексії Криму та реакцію Києва.

      Про те, що зустріч з ініціативи України, вірогідно, відбудеться у МЗС Казахстану, заявив перший заступник міністра закордонних справ Шахрат Нурішев, пише Інтерфакс-Казахстан.

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      Зустріч, ймовірно, відбудеться сьогодні (5 грудня – ред. 24 канал). Ймовірно, буде посол. Тільки після цього ми зможемо щось сказати,
      – зазначив він.

      Про висловлювання Токаєва та реакцію Києва

      Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва? Став президентом у березні 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади. Раніше 66-річний Токаєв був головою сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром. Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму МЗС України Новини Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
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