11:24
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Посол Украины и МИД Казахстана обсудят высказывания президента Токаева о Крыме

      16 Читати новину українською
      Посол Украины и МИД Казахстана обсудят слова Токаева / liga.net

      В столице Казахстана, Нур-Султане, состоится встреча посла Украины Ивана Кулебы с представителями МИД Казахстана. Говорить будут об отрицании президентом страны Касым-Жомарт Токаевым аннексии Крыма и реакции Киева.

      О том, что встреча по инициативе Украины, вероятно, состоится в МИД Казахстана, заявил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нуришев, пишет Интерфакс-Казахстан.

      Читайте также: В Казахстане задержали "черных трансплантологов": среди доноров были украинцы

      Встреча, вероятно, состоится сегодня (5 декабря – ред. 24 канал). Вероятно, будет посол. Только после этого мы сможем что-то сказать,
      – отметил он.

      О высказываниях Токаева и реакции Киева

      Президент Казахстана заявил, что не считает Крым анексованным Россией. Он добавил, что верит в порядочность российского руководства.
      Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ сообщила, что министерство сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с таким высказыванием президента. Она также добавила, что до сих пор Украина рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

      Что известно про Касым-Жомарта Токаева?
      Стал президентом в марте 2019 года после решения Нурсултана Назарбаева уйти с этой должности. Ранее 66-летний Токаев был председателем сената Казахстана, а до этого – главой МИД и премьер-министром. Имеет немалый опыт работы в ООН и ОБСЕ.

      Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака
      сегодня
      1150
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма МИД Украины Касым-Жомарт Токаев Новости Казахстана
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 260
      сегодня , 10:19 Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинских военных
      Євгенія Мазур 85
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      949
      сегодня , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 153
      сегодня , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу и наркотики: эксклюзивное интервью
      Альона Чернецька 124
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук