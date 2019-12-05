Посол Украины и МИД Казахстана обсудят высказывания президента Токаева о Крыме

В столице Казахстана, Нур-Султане, состоится встреча посла Украины Ивана Кулебы с представителями МИД Казахстана. Говорить будут об отрицании президентом страны Касым-Жомарт Токаевым аннексии Крыма и реакции Киева.

О том, что встреча по инициативе Украины, вероятно, состоится в МИД Казахстана, заявил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нуришев, пишет Интерфакс-Казахстан.

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Встреча, вероятно, состоится сегодня (5 декабря – ред. 24 канал). Вероятно, будет посол. Только после этого мы сможем что-то сказать,

– отметил он.

О высказываниях Токаева и реакции Киева

Президент Казахстана заявил, что не считает Крым анексованным Россией. Он добавил, что верит в порядочность российского руководства.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ сообщила, что министерство сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с таким высказыванием президента. Она также добавила, что до сих пор Украина рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

Что известно про Касым-Жомарта Токаева?

Стал президентом в марте 2019 года после решения Нурсултана Назарбаева уйти с этой должности. Ранее 66-летний Токаев был председателем сената Казахстана, а до этого – главой МИД и премьер-министром. Имеет немалый опыт работы в ООН и ОБСЕ.