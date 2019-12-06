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      "Російський Крим" Токаєва: казахстанці через соцмережі просять в України вибачення

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      У соцмережах запустили флешмоб проти слів Токаєва про Крим / колаж 24 каналу

      Громадяни Казахстану в соцмережах вибачаються перед українцями за слова свого президента Касима Токаєва про Крим. Він нещодавно заявив, що не вважає півострів анексованим Росією.

      Першим, хто зробив яскравий жест і спробував вибачитися за дії свого президента був художник Асхат Ахмедьяров. Він прийшов до посольства України в Нур-Султані та намагався розгорнути там плакат з написом українською мовою "Вибачте за нього" і малюнком із зображенням голови осла.

      До теми: Посол України та МЗС Казахстану обговорять висловлювання президента Токаєва про Крим

      Щоправда, чоловікові завадили це зробити поліцейські. Про інцидент він написав на своїй сторінці в інстаграмі. Під дописом з'явилось безліч коментарів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня мне не дали провести одиночный пикет перед посольством Украины. Вот этот плакат сорвали у меня с рук полицаи. Надпись на украинском выражает моё (наше)не удобство за президента Токаева, и переводится:"Извините за него". Выходит что президент от имени народа КЗ может в интервью немецкому изданию не признать анексии Крыма путинской Россией, это возмутительно! Я своим действом попытался отрицать это мнение, и прошу прощение за него у украинского народа (на плакате Токаев ассоциируется мной с серым ослом)

      Публикация от Асхат Ахмедьяров (@askhatakhmediyarov)

      Після цього незгідні зі словами свого президента запустили у соцмережах флешмоб. З хештегом "вибачте за нього" громадяни Казахстану пишуть українцям слова підтримки.

      Мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність Україні і вважаю Крим тимчасово окупованою Росією територією,
      – пише у мікроблозі твіттер користувач під іменем Ержан.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Я, ГРАЖДАНИН КАЗАХСТАНА, СОЛИДАРНА С УКРАИНОЙ И СЧИТАЮ КРЫМ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ РОССИЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ! То, что вчера ляпнул Токаев, является лишь его "личным" мнением, но не всего народа! Россия наглым образом аннексировала Крым, устроила военные действия на территории Украины! #вибачтезанього @1plus1_ua @navalny @stbua @zelenskiy_official @zeteam2019

      Публикация от ANETOVA ZHANAT (@zhanat_anetova)

      Кількість дописів щохвили збільшується.

      Що відомо про скандальну заяву Токаєва?Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.

      У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Казахстану Касим-Жомарт Токаєв Мережа Флешмоб
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