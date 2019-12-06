"Російський Крим" Токаєва: казахстанці через соцмережі просять в України вибачення

Громадяни Казахстану в соцмережах вибачаються перед українцями за слова свого президента Касима Токаєва про Крим. Він нещодавно заявив, що не вважає півострів анексованим Росією.

Першим, хто зробив яскравий жест і спробував вибачитися за дії свого президента був художник Асхат Ахмедьяров. Він прийшов до посольства України в Нур-Султані та намагався розгорнути там плакат з написом українською мовою "Вибачте за нього" і малюнком із зображенням голови осла.

До теми: Посол України та МЗС Казахстану обговорять висловлювання президента Токаєва про Крим

Щоправда, чоловікові завадили це зробити поліцейські. Про інцидент він написав на своїй сторінці в інстаграмі. Під дописом з'явилось безліч коментарів.

Після цього незгідні зі словами свого президента запустили у соцмережах флешмоб. З хештегом "вибачте за нього" громадяни Казахстану пишуть українцям слова підтримки.

Мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність Україні і вважаю Крим тимчасово окупованою Росією територією,

– пише у мікроблозі твіттер користувач під іменем Ержан.

Присоединяюсь к челленджу ‍♂️#вибачтезанього



Я - гражданин Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.

@zelenskiy_official pic.twitter.com/ERxJEf7Gt0 — Ержан (@Sh5krazism7Ru5n) December 6, 2019

Кількість дописів щохвили збільшується.

Що відомо про скандальну заяву Токаєва?Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.



У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.