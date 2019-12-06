"Російський Крим" Токаєва: казахстанці через соцмережі просять в України вибачення
Громадяни Казахстану в соцмережах вибачаються перед українцями за слова свого президента Касима Токаєва про Крим. Він нещодавно заявив, що не вважає півострів анексованим Росією.
Першим, хто зробив яскравий жест і спробував вибачитися за дії свого президента був художник Асхат Ахмедьяров. Він прийшов до посольства України в Нур-Султані та намагався розгорнути там плакат з написом українською мовою "Вибачте за нього" і малюнком із зображенням голови осла.
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Щоправда, чоловікові завадили це зробити поліцейські. Про інцидент він написав на своїй сторінці в інстаграмі. Під дописом з'явилось безліч коментарів.
Після цього незгідні зі словами свого президента запустили у соцмережах флешмоб. З хештегом "вибачте за нього" громадяни Казахстану пишуть українцям слова підтримки.
Мені соромно за слова Токаєва. Я висловлюю солідарність Україні і вважаю Крим тимчасово окупованою Росією територією,
– пише у мікроблозі твіттер користувач під іменем Ержан.
Кількість дописів щохвили збільшується.
Що відомо про скандальну заяву Токаєва?Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.
У Міністерстві закордонних справ України уже відреагували на слова Токаєва. МЗС зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Казахстану.