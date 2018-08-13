Из-за ДТП с автобусом в Англии пострадал 41 человек: детали

В результате опрокидывания автобуса в графстве Кент, расположенном к югу от Лондона, пострадали 40 человек. Спасателям пришлось вырезать некоторых людей из транспортного средства.

Об этом сообщает SkyNews.

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Всего у нас 41 пациент. Три человека получили серьезные травмы, других (31 взрослый и 7 детей) доставили в больницу с небольшими повреждениями,

– говорится в сообщении экстренной службы.

По словам спасателей, некоторых пострадавших пришлось вырезать из транспортного средства.



Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени на кольцевой лондонской автостраде М25 вблизи города Суонли. Причину ДТП пока устанавливают.



По информации СМИ, на месте аварии у беременной женщины начались роды, и она родила мальчика.



Из-за аварии на трассе образовались огромные пробки, длиной в 8 километров.