Через ДТП із автобусом в Англії постраждала 41 людина: деталі
В результаті перекидання автобуса у графстві Кент, розташованому на південь від Лондона, постраждало 40 осіб. Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу.
Про це інформує SkyNews.
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Всього у нас 41 пацієнт. Троє людей отримали серйозні травми, інших (31 дорослий і 7 дітей) доставили до лікарні з невеликими ушкодженнями,
– йдеться у повідомленні екстреної служби.
За словами рятувальників, деяких постраждалих довелося вирізати із транспортного засобу.
Зазначається, що інцидент трапився близько 16:00 за місцевим часом на кільцевій лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі. Причину ДТП наразі встановлюють.
За інформацією ЗМІ, на місці аварії у вагітної жінки розпочалися пологи, і вона народила хлопчика.
Через аварію на трасі утворилися величезні затори, довжиною у 8 кілометрів.