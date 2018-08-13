Через ДТП із автобусом в Англії постраждала 41 людина: деталі

В результаті перекидання автобуса у графстві Кент, розташованому на південь від Лондона, постраждало 40 осіб. Рятувальникам довелося вирізати деяких людей із транспортного засобу.

Про це інформує SkyNews.

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Всього у нас 41 пацієнт. Троє людей отримали серйозні травми, інших (31 дорослий і 7 дітей) доставили до лікарні з невеликими ушкодженнями,

– йдеться у повідомленні екстреної служби.

За словами рятувальників, деяких постраждалих довелося вирізати із транспортного засобу.

Зазначається, що інцидент трапився близько 16:00 за місцевим часом на кільцевій лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі. Причину ДТП наразі встановлюють.

За інформацією ЗМІ, на місці аварії у вагітної жінки розпочалися пологи, і вона народила хлопчика.

Через аварію на трасі утворилися величезні затори, довжиною у 8 кілометрів.