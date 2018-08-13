22:35
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 18°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, сьогодні
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна ДТП на Тернопільщині: з'явилися подробиці страшної аварії

1172 Читать новость на русском
У жахливій ДТП на Тернопільщині постраждали діти: вони у важкому стані в реанімації
У жахливій ДТП на Тернопільщині постраждали діти: вони у важкому стані в реанімації / прес-служба Нацполіції у Тернопільській області

13 серпня у ДТП поблизу міста Бучач на Тернопільщині загинула людина – водій автомобіля марки "Renault Duster". Ще трьох осіб із іншої машини госпіталізували. Двоє із них – діти, вони у важкому стані в реанімації. Медики просять здати для потерпілих кров.

Раніше 24 канал повідомляв про смертельну ДТП, яка трапилась 13 серпня поблизу міста Бучач на Тернопільщині. У ній загинула людина та постраждали діти. Одну автівку від сильного удару перевернуло на дах.

У поліції розповіли про подробиці аварії. 

За попередніми даними, водій авто "Renault Duster" не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою "Skoda Superb". Кермувальник "Renault" загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі, госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Тим часом медики просять небайдужих людей прийти та здати кров для потерпілих.
 
 
Теги: Новини України Жертви Тернопіль Поліція Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
сьогодні, 22:02 Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
сьогодні, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Це не злочин", або Як Трамп "українського процесу" над Манафортом злякався
сьогодні, 21:02 "Це не злочин", або Як Трамп "українського процесу" над Манафортом злякався
Борис Немировський
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сьогодні, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Співзасновник Veterano Coffee: Головне у бізнесі – люди. Так само, як і на війні
сьогодні, 20:01 Співзасновник Veterano Coffee: Головне у бізнесі – люди. Так само, як і на війні
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Перше в Україні модульне містечко для переселенців відкрили в Харкові
 22 січня 2015 , 20:29
Мілевський озвучив шалені суми штрафу, які віддавав Суркісу
 6 червня 2016 , 12:51
Динамо хоче підписати екс-форварда Ювентуса на заміну Мбокані
 2 січня , 13:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук