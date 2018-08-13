Смертельна ДТП на Тернопільщині: з'явилися подробиці страшної аварії

13 серпня у ДТП поблизу міста Бучач на Тернопільщині загинула людина – водій автомобіля марки "Renault Duster". Ще трьох осіб із іншої машини госпіталізували. Двоє із них – діти, вони у важкому стані в реанімації. Медики просять здати для потерпілих кров.

Раніше 24 канал повідомляв про смертельну ДТП, яка трапилась 13 серпня поблизу міста Бучач на Тернопільщині. У ній загинула людина та постраждали діти. Одну автівку від сильного удару перевернуло на дах.

У поліції розповіли про подробиці аварії.

За попередніми даними, водій авто "Renault Duster" не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою "Skoda Superb". Кермувальник "Renault" загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі, госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Тим часом медики просять небайдужих людей прийти та здати кров для потерпілих.