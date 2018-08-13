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Жахлива ДТП на Тернопільщині: одна людина загинула, серед постраждалих – діти

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На Тернопільщині сталася смертельна ДТП, постраждали діти
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП, постраждали діти / фото з соцмереж

13 серпня поблизу міста Бучач на Тернопільщині трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів марки Renault Duster та Scoda. За попередньою інформацією, загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення, серед них – діти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Роман Довбенко.

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Прямо зараз – надстрашна смертельна ДТП із жертвами та постраждалими трапилася біля Бучача...Наразі повідомили про те, що серед постраждалих є і дітки, і дорослі... На місці працюють рятувальники, поліція та дві швидкі,
– написав чоловік.

На фото з місця інциденту видно, що автомобіль Skoda від удару перекинуло на дах. 

У прес-службі Нацполіції в Тернопільській області повідомили, що виклик про ДТП надійшов о 15:23.

дтп Тернопільщина
Автомобіль Scoda від удару перекинуло на дах

"Аварія трапилась в селі Звенигород Бучацького району. Там зіткнулись авто Renault Duster та Scoda. За попередньою інформацією, на місці загинула одна людина. Ще четверо травмованих", – розповіли правоохоронці.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Тернопіль
Джерело: 24 канал
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