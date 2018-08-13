Ужасное ДТП на Тернопольщине: один человек погиб, среди пострадавших – дети

13 августа вблизи города Бучач Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей марки Renault Duster и Scoda. По предварительной информации, погиб 1 человек, еще 4 получили ранения, среди них – дети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Роман Довбенко.

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Прямо сейчас – очень страшное смертельное ДТП с жертвами и пострадавшими произошло возле Бучача... Сейчас сообщили о том, что среди пострадавших есть и дети, и взрослые... На месте работают спасатели, полиция и две скорые,

– написал мужчина.

На фото с места инцидента видно, что автомобиль Skoda от удара перевернуло на крышу.

В пресс-службе Нацполиции в Тернопольской области сообщили, что вызов о ДТП поступил в 15:23.

Автомобиль Scoda от удара перевернуло на крышу

"Авария произошла в селе Звенигород Бучацкого района. Там столкнулись авто Renault Duster и Scoda. По предварительной информации, на месте погиб один человек. Еще четверо травмированных", – рассказали правоохранители.