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Смертельное ДТП в Тернопольской области: появились подробности страшной аварии

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В ужасном ДТП в Тернопольской области пострадали дети: они в тяжелом состоянии в реанимации
В ужасном ДТП в Тернопольской области пострадали дети: они в тяжелом состоянии в реанимации / пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области

13 августа в ДТП близ города Бучач в Тернопольской области погиб человек – водитель автомобиля марки "Renault Duster". Еще трех человек из другой машины госпитализировали. Двое из них – дети, они в тяжелом состоянии в реанимации. Медики просят сдать для пострадавших кровь.

Ранее 24 канал сообщал о смертельном ДТП, которое произошло 13 августа вблизи города Бучач в Тернопольской области. В нем погиб человек и пострадали дети. Одну машину от сильного удара перевернуло на крышу.

В полиции рассказали о подробностях аварии.

По предварительным данным, водитель авто "Renault Duster" не справился с управлением и, выехал на встречную полосу, столкнулся с иномаркой "Skoda Superb". Водитель "Renault" погиб на месте происшествия. Еще одного пассажира и семью с двумя детьми из Николаева, которые находились в другом автомобиле, госпитализировали в Бучачской районной больнице. Их состояние тяжелое, но стабильное,
– говорится в сообщении правоохранителей.

Между тем медики просят неравнодушных людей прийти и сдать кровь для пострадавших.
 
 
Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Полиция Тернополь
Источник: 24 канал
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