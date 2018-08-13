Смертельное ДТП в Тернопольской области: появились подробности страшной аварии

13 августа в ДТП близ города Бучач в Тернопольской области погиб человек – водитель автомобиля марки "Renault Duster". Еще трех человек из другой машины госпитализировали. Двое из них – дети, они в тяжелом состоянии в реанимации. Медики просят сдать для пострадавших кровь.

Ранее 24 канал сообщал о смертельном ДТП, которое произошло 13 августа вблизи города Бучач в Тернопольской области. В нем погиб человек и пострадали дети. Одну машину от сильного удара перевернуло на крышу.



В полиции рассказали о подробностях аварии.

По предварительным данным, водитель авто "Renault Duster" не справился с управлением и, выехал на встречную полосу, столкнулся с иномаркой "Skoda Superb". Водитель "Renault" погиб на месте происшествия. Еще одного пассажира и семью с двумя детьми из Николаева, которые находились в другом автомобиле, госпитализировали в Бучачской районной больнице. Их состояние тяжелое, но стабильное,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Между тем медики просят неравнодушных людей прийти и сдать кровь для пострадавших.