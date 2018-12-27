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      Из-за грядущих праздников политзаключенного России Кольченко отправили в штрафной изолятор

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      Александра Кольченко отправили в ШИЗО
      Александра Кольченко отправили в ШИЗО / Фото из социальных сетей

      Незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор. Дело в том, что обычно на праздники в тюрьмах происходит усиление режима.

      Об этом "Громадскому" рассказала правозащитница Татьяна Щур.

      Причина, как правило, формальная и не важная. Какая причина в этом случае – я не знаю,
      – сказала она.

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      Правозащитница пояснила, что в отличие от обычной тюрьмы, в штрафном изоляторе заключенные находятся в камерах, рассчитанных на 1-4 человека. Кровати там зафиксированы к стене, а опускают их только ночью, поэтому лежать в течение дня нельзя. Гулять позволяют лишь 1 час 1 раз в день.

      "А обычные – это в отряде, то есть помещение на 70-120 человек с двухэтажными кроватями. Прогулки в любое время в месте, отведенном для этого отряда. Есть возможность посещать спортзал, пить чай в любое время, смотреть телевизор, ходить на работу, если она есть", – добавила Щур.

      За что в России посадили Александра Кольченко?
      В мае 2014 года в Симферополе оккупанты арестовали 4 проукраинских активистов: Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко и Олега Сенцова. В августе 2015 года российский суд признал их виновными якобы в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

      Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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