Из-за грядущих праздников политзаключенного России Кольченко отправили в штрафной изолятор

Незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор. Дело в том, что обычно на праздники в тюрьмах происходит усиление режима.

Об этом "Громадскому" рассказала правозащитница Татьяна Щур.

Причина, как правило, формальная и не важная. Какая причина в этом случае – я не знаю,

– сказала она.

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Правозащитница пояснила, что в отличие от обычной тюрьмы, в штрафном изоляторе заключенные находятся в камерах, рассчитанных на 1-4 человека. Кровати там зафиксированы к стене, а опускают их только ночью, поэтому лежать в течение дня нельзя. Гулять позволяют лишь 1 час 1 раз в день.

"А обычные – это в отряде, то есть помещение на 70-120 человек с двухэтажными кроватями. Прогулки в любое время в месте, отведенном для этого отряда. Есть возможность посещать спортзал, пить чай в любое время, смотреть телевизор, ходить на работу, если она есть", – добавила Щур.

За что в России посадили Александра Кольченко?

В мае 2014 года в Симферополе оккупанты арестовали 4 проукраинских активистов: Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко и Олега Сенцова. В августе 2015 года российский суд признал их виновными якобы в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.