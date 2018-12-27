Через прийдешні свята політв’язня Росії Кольченка відправили до штрафного ізолятора

Незаконно засудженого в Росії українця Олександра Кольченка відправили на 10 днів у штрафний ізолятор. Справа в тому, що зазвичай на свята у в'язницях відбувається посилення режиму.

Про це "Громадському" розповіла правозахисниця Тетяна Щур.

Причина, як правило, формальна і неважлива. Яка причина в цьому випадку – я не знаю,

– сказала вона.

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Правозахисниця пояснила, що на відміну від звичайної в'язниці, у штрафному ізоляторі в’язні перебувають в камерах, розрахованих на 1-4 людини. Ліжка там зафіксовані до стіни, а опускають їх лише вночі, тому лежати протягом дня не можна. Гуляти дозволяють лише 1 годину 1 раз на день.

"А звичайні – це в загоні, тобто приміщення на 70-120 людей з двоповерховими ліжками. Прогулянки в будь-який час у місці, відведеному для цього загону. Є можливість відвідувати спортзал, пити чай у будь-який час, дивитися телевізор, ходити на роботу, якщо вона є", – додала Щур.

За що у Росії ув’язнили Олександра Кольченка? У травні 2014 року в Сімферополі окупанти арештували 4 проукраїнських активістів: Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка та Олега Сенцова. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними нібито в підготовці терактів у Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.