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Из-за избиени скандального Филимоненко открыли производство против антикоррупционерки

83 Читати новину українською
Александра Устинова
Александра Устинова / Радио Свобода

Полиция открыла производство против члена правления Центра противодействия коррупции Александры Устиновой и ее гражданского мужа Алексея Яцюка из-за "препятствование журналистской деятельности" скандально известного блогера Всеволода Филимоненко.

Речь идет об инциденте, который произошел в мае 2017 года. Тогда Филимоненко встретил Устинову в аэропорту Борисполь и спросил, на какие деньги она летала отдыхать.

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Видео псевдорасследования Филимоненко о деятельности членов Центра противодействия коррупции

Антикоррупционеров вызвали на допрос. В центре противодействия коррупции считают это давлением на организацию и связывают с делом на Виталия Шабунина.

Это уголовное производство (против Устиновой – 24), это давление конкретно на Александру, потому что она выступает свидетелем в моем уголовном деле с этим Филимоненко. Но почему у нас полиция не расследует тот факт, что этот Филимоненко преследовал Сашу (Устинову – 24). И прокуратура не расследует. Никаких следственных действий. И вообще, как оказалось, Луценко считает его журналистом. Но извините, он такой же журналист, как Луценко прокурор, – прокомментировал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Видеокомментарий Виталия Шабунина относительно производства против Устиновой

Напомним, инцидент между Виталием Шабуниным и Всеволодом Филимоненко произошел в начале лета 2017 года. Помощник нардепа преследовал Шабунина, задавал ему провокационные вопросы в отношении ухода им от призыва. За это от антикоррупционера он получил несколько пинков. После этого против руководителя Центра противодействия коррупции открыли производство, которого обвиняют по статье 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста" Уголовного кодекса Украины. Приговор по делу еще не вынесли.

Теги: Новости Украины Полиция Виталий Шабунин Коррупция
Источник: 24 Канал
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