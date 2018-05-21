Через побиття скандального Філімоненка відкрили провадження проти антикорупціонерки

Поліція відкрила провадження проти членкині правління Центру протидії корупції Олександри Устінової та її цивільного чоловіка Олексія Яцюка через "перешкоджання журналістській діяльності" скандально відомого блогера Всеволода Філімоненка.

Йдеться про інцидент, який стався у травні 2017 року. Тоді Філімоненко зустрів Устінову в аеропорту Бориспіль і допитувався, на які гроші вона літала відпочивати.

Читайте також: На Донеччині на хабарі затримали начальника митного посту

Відео псевдорозслідування Філімоненка щодо діяльності членів Центру протидії корупції

Антикорупціонерів викликали на допит. У центрі протидії корупції це вважають тиском на організацію і пов'язують зі справою на Віталія Шабуніна.

Це кримінальне провадження (проти Устінової – 24), це тиск конкретно на Олександру, тому що вона виступає свідком у моїй кримінальній справі з цим Філімоненком. Але чомусь у нас поліція не розслідує той факт, що цей Філімоненко переслідував Сашу (Устінову – 24). І прокуратура не розслідує. Жодних слідчих дій. І взагалі, як виявилося, Луценко його вважає журналістом. Але вибачте, він такий самий журналіст, як Луценко прокурор, – прокоментував голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Відеокоментар Віталія Шабуніна щодо провадження проти Устінової

Нагадаємо, інцидент між Віталієм Шабуніним та Всеволодом Філімоненком стався на початку літа 2017 року. Помічник нардепа переслідував Шабуніна, ставив йому провокативні запитання стосовно уникнення ним призову. За це від антикорупціонера він отримав кілька стусанів. Після цього проти керівника Центру протидії корупції відкрили провадження, якого звинувачують за статтею 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста" Кримінального кодексу України. Вирок у справі ще не винесли.