Из-за избиения в школе третьеклассник попал в реанимацию, виновных не наказали

В Черкасской области одноклассники избили 8-летнего мальчика, после чего он долгое время лежал в реанимации и перенес несколько операций. Скандал случился еще в октябре 2018 года, однако за издевательство над ребенком до сих пор никто не наказан.

Родители парня рассказали, что ребенка настолько сильно избили, что школьник едва дошел к маме на работу. У мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и сломана рука. Врачам пришлось удалить селезенку.

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После пережитого психологи посоветовали перевести Давида в другую школу. Там он уже нашел себе друзей, но третьеклассник еще долго будет лечиться от полученных травм.

Это было не первый раз. Я неоднократно подходила к классному руководителю. Но она была абсолютно безразлична. В своем классе Давид был изгоем, его все время били,

– сказала мама Давида Марина Лавриненко.

Зато в школе отрицают, что мальчика могли побить одноклассники. Мол, другие школьники видели, как Давид упал на детской площадке. А школьники, которых Давид назвал виновными, своей вины не подтвердили. Директор школы Лариса Мовчан добавила, что свидетелей избиения ребенка в школе нет.



Детская площадка, на которой якобы забился мальчик

Семья же не видит никакого прогресса в расследовании, ведь в полиций даже не объявили о подозрении. Единственное, что сделали в школе – снесли горку, с которой, по словам директора, и упал мальчик.

Заместитель руководителя Золотоношской прокуратуры отметил, что уже назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая и установит механизм получения телесных повреждений. Если факт избиения подтвердится, то санкция статьи о буллинге предусматривает общественные работы или ограничение свободы до двух лет.

К слову, 16 января, президент Петр Порошенко подписал законопроект, который определяетпонятие "буллинг" и вводит административную ответственность за него. Поэтому минимальный буллинг в школах будет караться штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

Что такое буллинг?Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.