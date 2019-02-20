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      Через побиття у школі третьокласник потрапив до реанімації, винних не покарали

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      На Черкащині однокласники побили 8-річного хлопця, після чого він тривалий час лежав у реанімації та переніс декілька операцій. Скандал трапився ще у жовтні 2018 року, проте за знущання з дитини досі ніхто не покараний.

      Батьки хлопця розповіли, що дитину настільки сильно побили, що школяр ледве дійшов до мами на роботу. У хлопчика була закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітини та зламана рука. Лікарям довелося видалити селезінку. 

      Читайте також: В Україні суд вперше покарав за булінг: що це таке

      Після пережитого психологи порадили перевести Давида в іншу школу. Там він вже знайшов собі друзів, проте третьокласник ще довго лікуватиметься від отриманих травм.

      Це вже було не перший раз. Я неодноразово підходила до класного керівника. Але вона була абсолютно байдужа. У своєму класі Давид був ізгоєм, його весь час били,
      – сказала мама Давида Марина Лавріненко.

      Натомість у школі заперечують, що хлопчика могли побити однокласники. Мовляв, інші школярі бачили, як Давид упав на дитячому майданчику. А школярі, яких Давид назвав винними, своєї провини не підтвердили. Директорка школи Лариса Мовчан додала, що свідків побиття дитини у школі немає.

      Дитячий майданчик, на якому нібито забився хлопчик
      Дитячий майданчик, на якому нібито забився хлопчик

      Родина ж не бачить ніякого прогресу у розслідуванні, адже у поліцій навіть не оголосили про підозру. Єдине, що зробили у школі – знесли гірку, з якої, за словами директорки, і впав хлопчик.

      Заступник керівника Золотоніської прокуратури наголосив, що вже призначена додаткова судово-медична експертиза, яка і встановить механізм отримання тілесних ушкоджень. Якщо факт побиття підтвердиться, то санкція статті про булінг передбачає громадські роботи або обмеження волі до двох років.

      До слова, 16 січня, президент Петро Порошенко підписав законопроект, який визначає поняття "булінг" та вводить адміністративну відповідальність за нього. Відтак мінімальний булінг у школах каратиметься штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин

      Що таке булінг?Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати й часто супроводжується фізичним насиллям.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Черкас Діти і неповнолітні Стрес
      Джерело: 24 канал
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