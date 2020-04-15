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      Из-за коронавируса границы Евросоюза могут закрыть до сентября

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      Из-за коронавируса границы ЕС могут закрыть до сентября / schengenvisainfo.com

      Внешние границы стран-членов Европейской экономической зоны могут оставаться закрытыми для граждан третьих стран до сентября. Впоследствии люди, которые будут путешествовать по Шенгенской зоне, вынуждены будут подавать сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, а также справку о прививках, когда создадут вакцину.

      О перспективах путешествий в страны ЕС сообщили в информационно-аналитическом проекте SchengenVisaInfo.

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      Там информируют о возможных решениях относительно режима и правил путешествий в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а в частности Шенгенской зоны.

      Граждане стран, не входящих в ЕЭЗ, не будут иметь возможности путешествовать в ЕС в течение периода до сентября,
      – говорится в сообщении.

      Что потребуют от людей, путешествующих в страны ЕС

      • Для въезда в страны-члены необходимо будет иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, наличие такого теста могут требовать от заявителей на получение шенгенской визы.
      • Когда разработают и начнут использовать вакцину, путешественникам в ЕС и заявителям на получение визы необходимо будет подтвердить наличие прививки.

      Уточняется, что тест на коронавирус, если решение примут, должен быть сделан в период не позднее двух недель перед подачей заявки на визу.

      Что было раньше

      • Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности продления режима закрытия границ Шенгенской зоны до сентября.
      • Сейчас решением Еврокомиссии внешние границы ЕС и Шенгенской зоны остаются закрытыми для большинства путешественников до 15 мая.

      Коронавирус в мире: основное

      • По состоянию на 15 апреля количество случаев коронавируса в мире преодолело отметку в 2 миллиона. Выздоровели более 492 тысяч человек, умерли 129 тысяч.
      • По количеству заражений и смертей от коронавируса лидируют Соединенные Штаты. Среди европейских стран недуг больше всего распространился в Испании, Италии, Франции, Германии.
      • Во многих странах мира ввели карантинные ограничения, прекратили пассажирское сообщение с остальным миром.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия Новости политики Европа Евросоюз
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