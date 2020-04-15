Через коронавірус кордони Євросоюзу можуть закрити до вересня
Зовнішні кордони країн-членів Європейської економічної зони можуть залишатися закритими для громадян третіх країн до вересня. Згодом люди, які подорожуватимуть Шенгенською зоною, змушені будуть подавати сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, а також довідку про щеплення, коли створять вакцину.
Про перспективи подорожей країнами ЄС повідомили в інформаційно-аналітичному проєкті SchengenVisaInfo.
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Там інформують про можливі рішення щодо режиму і правил подорожей до країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а зокрема Шенгенської зони.
Громадяни країн, які не входять до ЄЕЗ не матимуть можливості подорожувати до ЄС упродовж періоду до вересня,
– йдеться у повідомленні.
Що вимагатимуть від людей, які подорожують до країн ЄС
- Для в'їзду до країн-членів необхідно буде мати сертифікат, який підтверджує негативний результат тесту коронавірус. Крім того, наявність такого тесту можуть вимагати від заявників на отримання шенгенської візи.
- Коли розроблять і почнуть використовувати вакцину, мандрівникам до ЄС і заявникам на отримання візи необхідно буде підтвердити наявність щеплення.
Уточнюється, що тест на коронавірус, якщо рішення приймуть, повинен бути зроблений у період не пізніше двох тижні перед поданням заявки на візу.
Що було раніше
- Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість продовження режиму закриття кордонів Шенгенської зони до вересня.
- Наразі рішенням Єврокомісії зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони залишаються закритими для більшості мандрівників до 15 травня.
Коронавірус у світі: основне
- Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі подолала позначку у 2 мільйони. Одужали – понад 492 тисячі людей, померли – 129 тисяч.
- За кількістю інфікувань та смертей від коронавірусу лідирують Сполучені Штати. Серед європейських країн недуга найбільше поширилася в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині.
- У багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження, припинили пасажирське сполучення з рештою світу.
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