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      Из-за коронавируса россияне стали пить еще больше

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      Во время коронавируса употребление алкоголя в России выросло на 2-3%
      Во время коронавируса употребление алкоголя в России выросло на 2-3% / u74.ru

      Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал рост потребления алкоголя в России в период карантина. По данным министра, россияне уже начали употреблять на 2-3% больше алкоголя.

      О неутешительной для России статистике Михаил Мурашко рассказал в эфире российского телевидения, сообщает "РБК".

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      Министр здравоохранения тем временем пытается предостеречь россиян. Он отмечает, что в вопросе распространения коронавируса алкоголь точно не является помощником.

      Его употребление ослабляет иммунитет. У людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, спиртные напитки могут вызвать обострение хронических заболеваний,
      – отметил Мурашко.

      Он заверил россиян, что даже "какие-то 30-50 грамм" не укрепят их иммунитет. Министр отметил, что в условиях пандемии употребление алкоголя является абсолютно неприемлемым.

      Что известно о проблемах с алкоголем в России?По данным ВОЗ, в России более 42 миллионов людей подвержены тяжелому эпизодическому алкоголизму. В этом случае считаются те, кто не реже одного раза в неделю за один сеанс выпивают более 60 граммов чистого алкоголя.

      В расчете среднестатистический россиянин за год выпивает более 76 литров водки. При этом более трети россиян уверены, что существует "полезная доза алкоголя".

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Коронавирус COVID-19 Алкоголь Курьезные новости
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