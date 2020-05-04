Из-за коронавируса россияне стали пить еще больше

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко констатировал рост потребления алкоголя в России в период карантина. По данным министра, россияне уже начали употреблять на 2-3% больше алкоголя.

О неутешительной для России статистике Михаил Мурашко рассказал в эфире российского телевидения, сообщает "РБК".

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Министр здравоохранения тем временем пытается предостеречь россиян. Он отмечает, что в вопросе распространения коронавируса алкоголь точно не является помощником.

Его употребление ослабляет иммунитет. У людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, спиртные напитки могут вызвать обострение хронических заболеваний,

– отметил Мурашко.

Он заверил россиян, что даже "какие-то 30-50 грамм" не укрепят их иммунитет. Министр отметил, что в условиях пандемии употребление алкоголя является абсолютно неприемлемым.

Что известно о проблемах с алкоголем в России?По данным ВОЗ, в России более 42 миллионов людей подвержены тяжелому эпизодическому алкоголизму. В этом случае считаются те, кто не реже одного раза в неделю за один сеанс выпивают более 60 граммов чистого алкоголя.



В расчете среднестатистический россиянин за год выпивает более 76 литров водки. При этом более трети россиян уверены, что существует "полезная доза алкоголя".