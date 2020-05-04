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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Через коронавірус росіяни почали пити ще більше

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      Під час коронавірусу вживання алкоголю в Росії зросло на 2-3%
      Під час коронавірусу вживання алкоголю в Росії зросло на 2-3% / u74.ru

      Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко констатував зростання споживання алкоголю в Росії у період карантинних обмежень. За даними міністра, росіяни вже почали вживати на 2-3% більше алкоголю.

      Про невтішну для Росії статистику Михайло Мурашко розповів в ефірі російського телебачення, повідомляє "РБК".

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      Міністр охорони здоров'я тим часом намагається застерегти росіян. Він наголошує, що у питанні розповсюдження коронавірусу алкоголь точно не є помічником.

      Його вживання послаблює імунітет. У людей, які мають проблеми з серцево-судинною системою, спиртні напої можуть викликати загострення хронічних захворювань,
      – наголосив Мурашко.

      Він запевнив росіян, що навіть "якісь там 30-50 грамів" не зміцнять їхній імунітет. Міністр наголосив, що в умовах пандемії вживання алкоголю є абсолютно неприйнятним.

      Що відомо про проблеми з алкоголем у Росії?За даними ВООЗ, у Росії понад 42 мільйони людей схильні до важкого епізодичного алкоголізму. У цьому випадку рахуються ті, хто щонайменше раз у тиждень за один сеанс випивають понад 60 грамів чистого алкоголю.

      У розрахунку середньостатистичний росіянин за рік випиває понад 76 літрів горілки (або як кажуть росіяни, "водкі"). При цьому понад третина росіян впевнені, що існує "корисна доза алкоголю".

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Коронавірус COVID-19 Алкоголь Курйозні новини
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