Из-за коронавируса украинские полярники не смогли добраться до станции

Антарктида пока остается единственным материком, куда не добрался коронавирус, который сейчас больше всего поражает Европу. Впрочем из-за эпидемии к южному полюсу не смогла добраться и украинская антарктическая экспедиция.

До станции "Академик Вернадский" Украинские полярники отправились еще несколько дней назад, но так и не смогли туда добраться, поэтому 20 марта вернулись в Киев, сообщает Министерство образования и науки Украины .

Интересно В Антарктиду едет новая украинская экспедиция: интересные детали об отечественных полярниках

Во время пандемии не просто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно непростая операция, становится иногда почти невозможным. Команда нашей 25 миссии отправилась еще 16 марта, но карантин в Чили и большинстве южноамериканских странах заставил нас изменить планы,

– рассказал директор антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

К слову, во время своей поездки украинские полярники были максимально защищены от эпидемии – всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками, а также они все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ.

Впрочем после возвращения в Киев весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе все пройдут тест на наличие коронавируса.

Между тем Министерство образования и науки ищет пути, как доставить 25 экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". Они должны заменить своих коллег до конца марта.