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      Из-за коронавируса украинские полярники не смогли добраться до станции

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      Антарктида пока остается единственным материком, куда не добрался коронавирус, который сейчас больше всего поражает Европу. Впрочем из-за эпидемии к южному полюсу не смогла добраться и украинская антарктическая экспедиция.

      До станции "Академик Вернадский" Украинские полярники отправились еще несколько дней назад, но так и не смогли туда добраться, поэтому 20 марта вернулись в Киев, сообщает Министерство образования и науки Украины.

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      Во время пандемии не просто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно непростая операция, становится иногда почти невозможным. Команда нашей 25 миссии отправилась еще 16 марта, но карантин в Чили и большинстве южноамериканских странах заставил нас изменить планы,
      – рассказал директор антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

      К слову, во время своей поездки украинские полярники были максимально защищены от эпидемии – всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками, а также они все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ.

      Впрочем после возвращения в Киев весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе все пройдут тест на наличие коронавируса.

      Между тем Министерство образования и науки ищет пути, как доставить 25 экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". Они должны заменить своих коллег до конца марта.

      Что известно о станции "Академик Вернадский"? "Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Ее Великобритания передала Украине в 1996 году, и с того же времени туда ежегодно отправляются украинские научные экспедиции.

      Холостяк 10 сезон: все участницы шоу
      20 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Чили Министерство образования и науки Украины Новости Украины
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