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      Через коронавірус українські полярники не змогли дістатися до станції

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      Українські полярники не змогли добратися до "Академіка Вернадського" / mon.gov.ua

      Антарктида наразі залишається єдиним материком, куди не добрався коронавірус, який нині найбільше вражає Європу. Втім через епідемію до південного полюса не змогла дістатися і українська антарктична експедиція.

      До станції "Академік Вернадський" українські полярники вирушили ще кілька днів тому, але так і не змогли туди добратися, тож 20 березня повернулися у Київ, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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      Під час пандемії непросто робити навіть звичайні речі. А те, що і зазвичай є непростою операцією, стає інколи майже неможливим. Команда нашої 25 місії вирушила ще 16 березня, але карантин у Чилі і більшості південноамериканських країнах змусив нас змінити плани,
      – розповів директор антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

      До слова, під час своєї поїздки українські полярники були максимально захищені від епідемії – усіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками, а також вони усі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ.

      Втім після повернення до Києва увесь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня усі пройдуть тест на наявність коронавірусу.

      Тим часом Міністерство освіти і науки шукає шляхи, як доправити 25 експедицію на станцію "Академік Вернадський". Вони мають замінити своїх колег до кінця березня.

      Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Її Велика Британія передала Україні у 1996 році, і з того ж часу туди щорічно відправляються українські наукові експедиції.

      У Польщі оголосили режим епідемії через коронавірус
      20 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Чилі Міністерство освіти та науки України Новини України
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