Через коронавірус українські полярники не змогли дістатися до станції

Антарктида наразі залишається єдиним материком, куди не добрався коронавірус, який нині найбільше вражає Європу. Втім через епідемію до південного полюса не змогла дістатися і українська антарктична експедиція.

До станції "Академік Вернадський" українські полярники вирушили ще кілька днів тому, але так і не змогли туди добратися, тож 20 березня повернулися у Київ, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Під час пандемії непросто робити навіть звичайні речі. А те, що і зазвичай є непростою операцією, стає інколи майже неможливим. Команда нашої 25 місії вирушила ще 16 березня, але карантин у Чилі і більшості південноамериканських країнах змусив нас змінити плани,

– розповів директор антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

До слова, під час своєї поїздки українські полярники були максимально захищені від епідемії – усіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками, а також вони усі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ.

Втім після повернення до Києва увесь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня усі пройдуть тест на наявність коронавірусу.

Тим часом Міністерство освіти і науки шукає шляхи, як доправити 25 експедицію на станцію "Академік Вернадський". Вони мають замінити своїх колег до кінця березня.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Її Велика Британія передала Україні у 1996 році, і з того ж часу туди щорічно відправляються українські наукові експедиції.