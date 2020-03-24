14:06
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Из-за коронавируса Укрзализныця приостановила поиск нового председателя

      - Читати новину українською

      Наблюдательный совет Укрзализныци решил приостановить конкурс на избрание нового председателя правления компании в связи с коронавирусом и невозможностью проведения собеседований с кандидатами.

      "Учитывая рост неопределенности с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса в Украине и по всей Европе, а также связанные с этим непредсказуемые события, требующие реагирования, наблюдательный совет Укрзализныци пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано и в те же сроки, невозможно", – сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

      Читайте также Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за билеты

      Там добавили, что из-за ограничительных мер не могут проводить собеседования с кандидатами на должность председателя правления Укрзализныци, живущих за рубежом.

      При этом результаты всех предыдущих этапов конкурса сохранятся, однако сам конкурс заморозят на неопределенный срок.

      Предыдущего председателя Укрзализныци Евгения Кравцова правительство уволило 29 января – через год после вступления на должность. Поэтому 11 февраля Укрзализныця объявила о начале конкурса на избрание нового председателя правления.

      карантин в Україні що заборонено робити
      Что запрещено в Украине на время действия карантина / Инфографика 24 канала

      Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Транспорт Железная дорога Укрзализниця
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Даже военных привлекли: как США борются с коронавирусом
      Юрій Бутусов
      сегодня , 13:00 Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники
      Світлана Попова
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 12:30 Росгвардия работает по принципу "СС": как войска Путина действовали в Украине
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук