Из-за коронавируса Укрзализныця приостановила поиск нового председателя

Наблюдательный совет Укрзализныци решил приостановить конкурс на избрание нового председателя правления компании в связи с коронавирусом и невозможностью проведения собеседований с кандидатами.

"Учитывая рост неопределенности с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса в Украине и по всей Европе, а также связанные с этим непредсказуемые события, требующие реагирования, наблюдательный совет Укрзализныци пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано и в те же сроки, невозможно", – сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Там добавили, что из-за ограничительных мер не могут проводить собеседования с кандидатами на должность председателя правления Укрзализныци, живущих за рубежом.

При этом результаты всех предыдущих этапов конкурса сохранятся, однако сам конкурс заморозят на неопределенный срок.

Предыдущего председателя Укрзализныци Евгения Кравцова правительство уволило 29 января – через год после вступления на должность. Поэтому 11 февраля Укрзализныця объявила о начале конкурса на избрание нового председателя правления.



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