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      Через коронавірус Укрзалізниця призупинила пошук нового голови

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      Через коронавірус Укрзалізниця призупинила пошук нового голови / 24 канал

      Наглядова рада Укрзалізниці вирішила призупинити конкурс на обрання нового голови правління компанії у зв’язку з коронавірусом та неможливістю проведення співбесід з кандидатами.

      "Враховуючи зростання невизначеності з надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу в Україні й по всій Європі, а також пов'язані з цим непередбачувані події, що вимагають реагування, наглядова рада Укрзалізниці дійшла висновку, що провести відбір голови правління так, як було спочатку заплановано і у ті самі строки, неможливо", – повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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      Там додали, що через обмежувальні заходи не можуть проводити співбесіди з кандидатами на посаду голови правління Укрзалізниці, які живуть за кордоном.

      При цьому результати всіх попередніх етапів конкурсу збережуться, однак сам конкурс заморозять на невизначений термін.

      Попереднього голову Укрзалізниці Євгена Кравцова уряд звільнив 29 січня – через рік після вступу на посаду. Тож 11 лютого Укрзалізниця оголосила про початок конкурсу на обрання нового голови правління.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Залізниця Укрзалізниця
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