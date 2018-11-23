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      Из-за коррупционного скандала польскому правительству анонсировали вотум недоверия

      29 Читати новину українською
      Матеуш Моравецкий
      Матеуш Моравецкий

      Оппозиция Польши внесла на рассмотрение сейма вопрос о вотуме недоверия правительству.

      Глава фракции "Гражданская платформа" Славомир Нойманн заявил о неэффективном расследовании нарушений в Комиссии финансового надзора.

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      Партия обвиняет премьер-министра Матеуша Моравецкого в намеренном затягивании расследования в интересах правящей партии.

      Мы явно имеем дело с попыткой "замести под ковер" аферы "Права и справедливости", а во главе этого правительства стоит Матеуш Моравецкий, – сказал Нойманн.

      Вотум недоверия инициирован из-за коррупционного скандала в комиссии по финансовому надзору. К скандалу причастны близкие сотрудники председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского.

       

      Теги: Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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