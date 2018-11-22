Сколько процентов предприятий в Польше готовы принять работников на работу

В Польше 93% предприятий не против предоставить рабочее место иностранцу минимум на девять месяцев.

Об этом сообщила Польско-украинская хозяйственная палата со ссылкой на данные опроса, проведенного в июле-августе этого года, пишет "Польское радио".

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В опросе приняли участие 124 фирмы со всей Польши.

83% анкетированных фирм решаются принять на работу иностранцев из-за нехватки работников с необходимой квалификацией. По поводу сложных процедур, связанных с трудоустройством, 77% фирм не приняли иностранца на работу вовремя, а 29% декларируют потерю поручений или контрактов, вызванную нехваткой возможности взять на работу иностранца,

– говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд, спецификой Польши является то, что значительная часть польских граждан работает на рынках других стран, и эта тенденция сохранится, а с другой стороны – в Польше работают иностранцы.

Ранее Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году, именно украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.