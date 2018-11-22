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      Скільки відсотків підприємств у Польщі готові прийняти заробітчан на роботу

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      Робота у Польщі
      Робота у Польщі / uagolos.com

      У Польщі 93% підприємств не проти надати робоче місце іноземцю щонайменше на дев’ять місяців.

      Про це повідомила Польсько-українська господарча палата з посиланням на дані опитування, проведеного в липні-серпні цього року, пише "Польське радіо".

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      В опитуванні взяли участь 124 фірми з усієї Польщі.

      83% анкетованих фірм зважується прийняти на роботу іноземців через нестачу працівників з необхідною кваліфікацією. З приводу складних процедур, пов’язаних з працевлаштуванням, 77% фірм не прийняли іноземця на роботу вчасно, а 29% декларує втрату доручень або контрактів, спричинену браком можливості взяти на роботу іноземця,
      – йдеться у заяві.

      Як зазначив віце-президент Польсько-української господарчої палати Анджей Дрозд, специфікою Польщі є те, що значна частина польських громадян працює на ринках інших країн, і ця тенденція збережеться, а з другого боку – в Польщі працюють іноземці.

      Раніше Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою торік, саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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