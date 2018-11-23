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      Через корупційний скандал польському уряду анонсували вотум недовіри

      91 Читать новость на русском
      Матеуш Моравецкій
      Матеуш Моравецкій

      Опозиція Польщі внесла на розгляд сейму питання про вотум недовіри уряду.

      Глава фракції "Громадянська платформа" Славомір Нойманн заявив про неефективне розслідування порушень в Комісії фінансового нагляду.

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      Партія звинувачує прем'єр-міністра Матеуша Моравецкій в навмисно затягуванні розслідування в інтересах правлячої партії.

      Ми явно маємо справу зі спробою "замести під килим" афери "Права і справедливості", а на чолі цього уряду варто Матеуш Моравєцький, – сказав Нойманн.

      Вотум недовіри ініційовано через корупційний скандал в Комісії з фінансового нагляду. До скандалу причетні близькі співробітники голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

       

      Теги: Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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