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      Из-за массовой забастовки пилотов скандинавских авиалиний пострадали десятки тысяч пассажиров

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      Из-за забастовок отменили более 600 рейсов
      Из-за забастовок отменили более 600 рейсов / Forbes

      Продолжается массовая забастовка пилотов "Скандинавских авиалиний" SAS. Отмена 70 процентов рейсов нарушила планы 170 тысяч пассажиров.

      После того, как в пятницу, 26 апреля, пилотам SAS не удалось договориться на переговорах по заработной плате, они объявили о забастовке. Соответствующая информация указана на официальном сайте SAS.

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      Отмечается, что отменили 673 рейса авиакомпании. По подсчетам забастовка повлияет на более 170 тысяч пассажиров лишь в течение выходных. Сейчас уже пострадали более 60 тысяч человек.

      Мы глубоко сожалеем из-за того, что наши клиенты пострадали от длительной забастовки пилотов,
      – говорится в заявлении SAS

      В частности, в заявлении говорится о том, что забастовка продлится до конца выходных. В SAS заявили, что приняли все возможные меры, такие как предоставление бесплатного питания пассажирам, ожидающим альтернативные рейсы в аэропортах по всей Скандинавии. Однако в социальных сетях несколько путешественников пожаловались на то, что им не удалось связаться с отделом обслуживания клиентов авиакомпании.

      О своем недовольстве говорят также пассажиры в Дании, Норвегии и Швеции.

      Пилоты "Скандинавских авиалиний" требуют повышения зарплаты на 13%, в то время как руководство считает, что эти запросы завышены, учитывая их и без того "высокую среднюю заработную плату в размере 93 тысяч шведских крон (9 769 долларов) в месяц".

      Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку большинство пилотов SAS имеют сменные графики работы.

      blog_ava
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      Теги: Норвегия Швеция Дания авиация
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