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      Через масовий страйк пілотів скандинавських авіаліній постраждали десятки тисяч пасажирів

      11 Читать новость на русском
      Через страйки відмінили понад 600
      Через страйки відмінили понад 600 / Forbes

      Триває масовий страйк пілотів "Скандинавських авіаліній" SAS. Скасування 70 відсотків рейсів порушило плани 170 тисяч пасажирів.

      Після того, як у п'ятницю, 26 квітня, пілотам SAS не вдалося домовитися під час переговорів щодо заробітної плати, вони оголосили про страйк. Відповідна інформація вказана на офіційному сайті SAS.

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      Зазначається, що було скасовано 673 рейси авіакомпанії. За підрахунками страйк вплине на понад 170 тисяч пасажирів лише протягом вихідних. Наразі вже постраждали понад 60 тисяч людей.

      Ми глибоко шкодуємо через те, що наші клієнти постраждали від тривалого страйку пілоті,
      – йдеться в заяві SAS

      Зокрема у заяві йдеться про те, що страйк триватиме до кінця вихідних. У SAS заявили, що вжили усіх можливих заходів, таких як надання безкоштовного харчування пасажирам, які очікують альтернативних рейсів в аеропортах по всій Скандинавії. Однак в соціальних мережах кілька мандрівників поскаржилися на те, що їм не вдалося зв'язатися з відділом обслуговування клієнтів авіакомпанії.

      Про своє невдоволення говорять також пасажири у Данії, Норвегії та Швеції.

      Чому пілоти SASстрайкують?

      Пілоти "Скандинавських авіаліній" вимагають підвищення зарплати на 13%, в той час як керівництво вважає, що ці запити завищені, з огляду на їхню і без того "високу середню заробітну плату в розмірі 93 тисяч шведських крон (9 769 доларів) на місяць".

      Асоціація пілотів заявила, що робочі графіки, а не заробітна плата, були в центрі уваги переговорів, оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.

      blog_ava
      Як виглядає людина, яка не милася 60 років
      27 квітня
      2578
      Теги: авіація Данія Швеція Норвегія
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