Из-за непогоды в Запорожье ограничили движение транспорта
Из-за осложнений погоды на автодорогах Запорожской области ограничили движение грузовиков и маршруток. Ограничение введено с 11:00 пятницы, 4 января.
Об этом сообщает "Укравтодор".
Читайте также: Из-за гололеда и непосыпанных трасс на западе Украины произошли десятки аварий: фото
Ограничение движения ввели на таких автодорогах государственного значения:
М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, км 299+491 – км 405+091;
М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на г. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (граница; км 556 +000 – км 604+086);
Н-30 Васильевка – Бердянськ, км 7+000 – км 143+000;
Р-37 Энергодар – Васильевка, км 35+132 – км 74+479;
Т-08-19 Бильмак – /М-14/, км 0+000 – км 51+015;
Т-08-21 /Н-30/ – Приморск, км 0+000 – км 36+000.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
Рейтинг скорости интернета в мире: Украина уступает России, однако опережает Монако12 июля 2018 , 13:01
США красноречиво показали свою несокрушимость в "крымском вопросе"27 февраля 2017 , 20:44
Ярмоленко почти догнал Шевченко по интересному показателю в сборной Украины11 сентября 2018 , 11:13