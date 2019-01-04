Из-за непогоды в Запорожье ограничили движение транспорта

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, км 299+491 – км 405+091; М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на г. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (граница; км 556 +000 – км 604+086); Н-30 Васильевка – Бердянськ, км 7+000 – км 143+000; Р-37 Энергодар – Васильевка, км 35+132 – км 74+479; Т-08-19 Бильмак – /М-14/, км 0+000 – км 51+015; Т-08-21 /Н-30/ – Приморск, км 0+000 – км 36+000.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Из-за осложнений погоды на автодорогах Запорожской области ограничили движение грузовиков и маршруток. Ограничение введено с 11:00 пятницы, 4 января.

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