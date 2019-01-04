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      Из-за непогоды в Запорожье ограничили движение транспорта

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      Из-за непогоды в Запорожье ограничили движение транспорта
      Из-за непогоды в Запорожье ограничили движение транспорта / Иллюстративное фото

      Из-за осложнений погоды на автодорогах Запорожской области ограничили движение грузовиков и маршруток. Ограничение введено с 11:00 пятницы, 4 января.

      Об этом сообщает "Укравтодор".

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      Ограничение движения ввели на таких автодорогах государственного значения:

      М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, км 299+491 – км 405+091;
      М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на г. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (граница; км 556 +000 – км 604+086);
      Н-30 Васильевка – Бердянськ, км 7+000 – км 143+000;
      Р-37 Энергодар – Васильевка, км 35+132 – км 74+479;
      Т-08-19 Бильмак – /М-14/, км 0+000 – км 51+015;
      Т-08-21 /Н-30/ – Приморск, км 0+000 – км 36+000.

       

      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Укравтодор Авто Транспорт Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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