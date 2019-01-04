Через негоду на Запоріжжі обмежили рух транспорту
Через ускладнення погоди на автошляхах Запорізької області обмежили рух вантажівок та маршруток. Обмеження введене з 11:00 п’ятниці, 4 січня.
Про це повідомляє "Укравтодор".
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Обмеження руху ввели на таких автодорогах державного значення:
М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, км 299+491 – км 405+091;
М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (межа; км 556 +000 – км 604+086);
Н-30 Василівка – Бердянськ, км 7+000 – км 143+000;
Р-37 Енергодар – Василівка, км 35+132 – км 74+479;
Т-08-19 Більмак – /М-14/, км 0+000 – км 51+015;
Т-08-21 /Н-30/ – Приморськ, км 0+000 – км 36+000.
Джерело: 24 канал
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