15:24
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Через негоду на Запоріжжі обмежили рух транспорту

      76 Читать новость на русском
      Через негоду на Запоріжжі обмежили рух транспорту
      Через негоду на Запоріжжі обмежили рух транспорту / Ілюстративне фото

      Через ускладнення погоди на автошляхах Запорізької області обмежили рух вантажівок та маршруток. Обмеження введене з 11:00 п’ятниці, 4 січня.

      Про це повідомляє "Укравтодор".

      Читайте також: Через ожеледь та непосипані траси на заході України стались десятки аварій: фото

      Обмеження руху ввели на таких автодорогах державного значення:

      М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, км 299+491 – км 405+091;
      М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (межа; км 556 +000 – км 604+086);
      Н-30 Василівка – Бердянськ, км 7+000 – км 143+000;
      Р-37 Енергодар – Василівка, км 35+132 – км 74+479;
      Т-08-19 Більмак – /М-14/, км 0+000 – км 51+015;
      Т-08-21 /Н-30/ – Приморськ, км 0+000 – км 36+000.

       

      Теги: Новини України Транспорт Погода Негода в Україні Авто Укравтодор Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      сьогодні , 15:00 Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      Олексій Чибісов 673
      Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      сьогодні , 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      Альона Захарова 639
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      сьогодні , 13:30 Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      Павло Казарін 654
      Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      сьогодні , 12:01 Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      Наталія Заболотна 382
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Україна та Росія можуть провести товариський матч
       5 жовтня 2018 , 09:51
      Тостери, цементні заводи, пивні бари: у що вкладають гроші зірки футболу
       19 листопада 2018 , 13:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук